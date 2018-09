Se det utrolige øjeblik: Løve slikker turist i øret

En stor løve i en safari park i Ukraine overraskede for et par dage siden nogle turister, da den pludselig hoppede ind i en åben bil og kravlede over flere turister, før den slikkede en kvindelig turist i øret. Det viser utrolige optagelser fra Taigan Safari Park i Ukraine.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Daily Mail og CBS Chicago

Den tilsyneladende kærlige løve, der i øvrigt hedder Filya og kun er to år gammel, kom ganske tæt på turisterne i bilen, som den krammede og legede med. Og turisterne fik nogle helt utrolige billeder og videoer på deres mobiltelefoner, som angiveligt vil få deres venner og familiemedlemmer til at måbe.

Løven slikker her den kvindelige turist i øret. (foto: East2West)

Ejeren af Taigan Safari Park, 50-årige Oleg Zubkov, der også bliver kaldt for 'løve-hviskeren', var til stede, så han selv personligt kunne overvåge det usædvanligt tætte møde mellem løven og turisterne.

Bidt i armen af en løve

Det kærlige møde mellem løven og turisterne skete kun otte uger efter, at den 46-årige Olga Solomina blev bidt i armen af en løve i den samme safari park.

Her hopper løven ind i den åbne bil i safari parken. (foto: East2West)

Olga Solomina fortalte dengang til de lokale medier, at hun havde fået lov til at gå ind i et løvebur for at få taget et billede sammen med en løve. Men kun ganske få sekunder efter at billedet var blevet taget bed løven sig fast i Olga Solominas arm og begyndte at slæbe afsted med hende. Hun blev kun reddet, fordi safari parkens ejer Oleg Zubkov fik løven til at slippe sit greb. Det skriver den britiske avis Independent med henvisning til TV Kanalen Crimea 24.

- Løven greb min højre arm og trak afsted med mig hen over jorden. Jeg havde kun lige tid til at lukke mine øjne. Jeg troede, at den ville flå mig i stykker. Den slæbte mig som en dukke. Det varede selvfølgelig kun i sekunder, men det virkede, som om det var en evighed. På det tidspunkt sagde jeg farvel til mit liv, fortalte Olga Solomina til Crimea 24.

Den 46-årige kvinde slap dog fra den voldsomme oplevelse med løven med mindre skader og blev dengang hurtigt udskrevet fra det lokale hospital.