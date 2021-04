Se listen: 69 græske øer færdigvaccineret ved udgangen af april

Du kender Kreta og Rhodos, men hvad med Elafonisos, Lipsi og Mathraki?

Er du en af dem, der længes efter en ferie sydpå, så er det med at få læst op på det græske øhav.

Her er man nemlig i fuld gang med at vaccinere de lokale, så der kan opnås flokimmunitet, inden turisterne for alvor vælter ind til sommer.

Grækenland har valgt en noget anderledes vaccinestrategi end Danmark. Begge lande er kendte for sine mange småøer, men i den græske vaccinationskalender er det ikke de ældste og mest udsatte, der står forrest i køen. Det er indbyggerne på de små øer.

Det skriver Guardian.

Helikoptere og militærfly

Flere græske øer er allerede nu færdige med at skyde Phizer, Moderne og AstraZeneca i armene på sine indbyggere. Det gælder blandt andet Inousses, Kastellorizo og Psara.

- Det er en kompleks opgave at få vaccine ud til afsidesliggende øer, der ikke har lufthavne, og derfor bruger vi helikoptere og militærfly, siger Emy Anagnostopoulou, direktør for den græske nationale turistorganisation, til Daily Mail.

- I slutningen af april vil 69 eller 70 øer være fuldt vaccineret. 61 små og mellemstore øer med op til 3500 indbyggere samt nogle få større øer.

Disse græske øer er færdigvaccineret inden månedens udgang Agathonisi Agios Efstratios Ammoulliani Anafi Ano Koufonisi Antikythera Antipaxos Arki Dokos Donoussa Elafonisos Ereikousa Farmakonisi Folegandros Fournoi Korseon Gavdos Giali Halki Inousses Irakleia Kalamos Kalolimnos Kastellorizo Kastos Kimolos Lipsi Marathi Mathraki Meganisi Nissiros Othonoi Palaio Trikeri Peristera Psara Pserimos Saria Schoinousa Sikinos Telendos Therasia Thymaina Tilos Trizonia *Den græske regering har ikke sat navn på alle græske øer, der ventes færdigvaccineret i slutningen af april. Listen er derfor ikke fuldendt.

Grækerne har døbt deres vaccinationsprogram 'Eleftheria', som betyder frihed.

Tanken er at skabe sikre og coronafri destinationer, så man kan få sparket gang i turismen, der udgør 26 procent af landets bruttonationalprodukt.

Grækenland er ellers mindre langt fremme med vaccinerne end Danmark, hvor 17 procent af befolkningen har fået første stik, mens det samme kun er tilfældet for 15 procent af grækerne, viser tal fra Our World in Data.

Yderligere en række græske øer forventes færdigvaccineret i midten af maj.