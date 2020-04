Se vandmand boltre sig i Venedigs kanaler

Coronaepidemien har bremset Venedigs bådtrafik, og det baner vej for andre og mere bløde trafikanter

Naturen, der erobrer byerne tilbage fra menneskene.

Det er et klassisk motiv i postapokalyptiske film og computerspil, og rundt om på kloden kan man i disse måneder opleve konturerne af noget lignende.

I den walisiske by Llandudno indtog en flok vilde bjerggeder i slutningen af marts bymidten, mens en normalt befærdet hovedvej i Sydafrika for en stund tjente som liggeunderlag for en løveflok, der sov middagslur.

Denne gang er det en vandmand, der er blevet optaget på bånd, mens den svømmer rundt i Venedigs kanaler. Den manglende bådtrafik har gjort vandet så klart, at byens gamle bygninger reflekteres i vandoverfladen, som var det et spejl.

A jellyfish enjoys Venice’s quiet canals pic.twitter.com/Ecy9CnlYKx — Reuters (@Reuters) April 20, 2020

Den italienske biolog Andrea Mangoni, der bor i Venedig, lavede videooptagelserne, da han som et afbræk fra karantænen var ude for at få frisk luft.

- Nogle gange skal man se på verden fra et nyt perspektiv, og så får man pludseligt øje på et spøgelse, der bevæger sig rundt mellem Venedigs paladser, skriver han på Instagram.

Videoen af vandmanden, som ifølge Andrea Mangoni er af arten ’rhizostoma pulmo’, er optaget i kanalerne nær Ponte dei Bareteri. Arten er ifølge Reuters udbredt i den nordlige del af Adriaterhavet.

Italien er et af de europæiske lande, der har indført de strengeste restriktioner som følge af coronaepidemien. Spørger man Andrea Mangoni, ville det ikke have været muligt at lave en tilsvarende videooptagelse, inden coronavirussen ramte Europa.

