Se video: Bevidstløs kvinde på drukferie får bizart lift

Feriebyen Benidom er populær blandt festglade briter.

Så populær, at det lokale byråd allerede i 2018, prøvede at råbe op for at stoppe den vilde feriedruk. Byrådet havde fået nok af slåskampe, seksuel chikane og generel dårlig opførsel, som ofte følger med, når promillerne stiger.

De forsøgte sig derfor med en kampagne, der især skulle få briterne til at slappe af med at drikke. Benidom er specielt populær for briter, der holder polterabend.

Men en kvinde havde tilsyneladende ikke fået memoet fra byrådet.

Kvinden ses på en video ved fuldt dagslys, hvor hun i bevidstløs tilstand bliver fragtet rundt på en handicap-scooter. Se den over artiklen.

Videoen er lagt op af en britisk bruger, og er i skrivende stund set af 1,5 millioner brugere.

Flere brugere tilkendegiver, at de synes hændelsen er sjov, mens andre brugere er forargede.

En bruger kaldet Hazie skriver:

- Spaniere må bede til, at Brexit kommer før end senere.

