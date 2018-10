Se videoen: Togpassager filer sine fødder med elværktøj

Der er en tid og et sted til visse ting, og når det drejer sig om fodpleje, er det typisk en af de slags ting, man ordner bag lukkede døre derhjemme eller får fixet hos en specialiseret fodklinik.

Men det er samtidig heller ikke altid lige nemt at finde tid til selvforkælelse i ens hektiske hverdag, så derfor må man til tider ty til lidt specielle løsninger.

Det var i hvert fald, hvad en unavngiven mand gjorde, da han onsdag eftermiddag i sidste uge satte sig til rette på et tog i den amerikanske delstat New Jersey.

På en video kan man nemlig se manden sidde og grovfile sine fusser med en eller anden form for elektrisk værktøj af mærket Dremel.

Det skriver det lokale medie NJ.com.

Se videoen herunder (artiklen fortsætter under videoen):

Ordnede begge fødder

Mediet har talt med Candy Hatsune Wolff, der filmede den bizarre hændelse, og som fortæller, at ingen af de øvrige passagerer på toget bad manden om at stoppe, men at de alle blot sad chokerede og så på.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvordan han kom frem til, at det ville være okay at gøre den slags på toget, men hans hårde hud må have generet ham, siger Candy Hatsune Wolff og fortsætter:

- Jeg tænkte, om jeg kunne tillade mig at tage et billede, for jeg ville ikke ydmyge han, men til sidst besluttede jeg mig for at gøre det.

Ifølge Candy Hatsune Wolff filede manden sine tæer i omkring ti minutter, og han formåede at nå begge sine fødder, inden han lagde værktøjet væk igen.

Hændelsen fandt sted på et af New Jersey Transit Corporations toge onsdag i sidste uge klokken 13 lokal tid på strækningen fra byen Rahway til feriebyen Long Branch i New Jersey.

New Jersey Transit Corporation er et offentligt transportselskab, som dækker hele den amerikanske delstat New Jersey, Manhattan i New York City samt Orange County og Rockland County i delstaten New York.

