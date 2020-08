Sejlturen til dødsriget: Krydstogskibe sendes på kirkegården

Som flyindustrien har krydstogtskibene været ramt af en lammende nedlukning efter, at coronapandemien har sendt chokbølger gennem rejsebranchen. Stadig flere videoer florerer på internettet af store krydstogtskibe, der sejles i land i Aliaga i Tyrkiet for at blive skrottet. Det skriver Traveller.

Herunder tæller blandt andet MS Sovereign, tidligere kendt som Sovereign of the Seas, der af mange betragtes som verdens første 'mega krydstogtskib', lanceret tilbage i 1988 med kapacitet til 2278 passagerer og en vægt på 73.529 bruttoton.

Også MS Monarch og Carnival Fantasy er to skibe, der optræder i videoklip fra skibskirkegården. Et klip viser sidstnævnte sejlet på grund inden skrotning. Et fjerde skib, Carnival Inspiration, er angiveligt også endt på skrotværftet.

I sidste måned blev ejeren af MS Sovereign og MS Monarch, Pullmantur Cruises, erklæret konkurs som følge af industriens sammenbrud under pandemien. Royal Caribbean Group, der ejer 49 procent af Pullmantur Cruises, oplyste i den forbindelse, at de to skibe ville blive solgt til skrot.

Sideløbende har selskabet Carnival Cruises annonceret salget af to skibe som en del af en plan om at reducere kapaciteten og fokusere på nyere modeller.To andre skibe er flyttet til 'langvarig opbevaringsstatus' uden nogen fastlagt tidslinje for at vende tilbage til operation.

Krydstogtsindustrien er i vid udstrækning suspenderet over hele verden efter coronavirus-udbruddet, hvor branchen har været ramt af fleretilfælde med smittespredninger på krydstogter, hvor skibe og passagerer har været nægtet adgang til havne i flere uger og har befundet sig i karantæne.

