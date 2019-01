Seksårig dreng 'flået til blods' på populær ferieø

En lille dreng blev lørdag 'flået til blods' af en flok dingoer på den populære ferieø Fraser Island i delstaten Queensland på den australske østkyst.

Det skriver Courier Mail.

Dingoer stammer fra Australien og er en slags vild hund, der formentlig nedstammer fra indiske ulve.

Den seksårige dreng ved navn Michael Schipanski befandt sig i en naturpark med sin familie og havde lige været ude at bade, da han og hans mor besluttede sig for at gå rundt i klitterne i området.

Det var her, at fire dingoer - ifølge drengens fader - 'lugtede blod' og angreb hans søn.

- De lugtede blod. Jeg hørte ham skrige, kuldegysende skrig fyldt med frygt og smerte, så jeg vendte mig om og så ham blive slæbt væk af en gruppe dingoer. De var modbydelige og skræmmende, siger faderen ved navn Mark Schipanski til Courier Mail og fortsætter:

- Han har fået adskillige sår, bid og tandmærker i begge ben. En af dingoerne bed sig fast i hans ben og forsøgte at slæbe ham væk.

Fløjet på hospitalet

Heldigvis formåede Mark Schipanski at skræmme dingoerne væk og bære sin søn i sikkerhed. Sønnen var dog så hårdt kvæstet af angrebet, at han måtte flyves til et nærliggende hospital, hvor han nu er indlagt og bliver behandlet for sine skader.

Fraser Island er verdens største sandø og er en yderst populær feriedestination blandt turister. De australske myndigheder har længe advaret besøgende om at være påpasselige over for de vilde hunde, som kan ses over alt i Australien.

Turister bliver blandt andet advaret mod at fodre dingoerne og opfordret til at holde skarpt opsyn med deres børn.

Tilbage i 2001 mistede en niårig dreng livet, da han blev angrebet af en dingo på ferieøen, mens en anden dingo blev aflivet sidste år, fordi den i to separate hændelser angreb en kvinde og et barn.

Sagen om den to-måneder gamle Azaria Chamberlain, der i 1980 blev dræbt af en dingo, er dog nok den mest berømte historie, da hendes forældre i første omgang blev dømt for at myrde deres datter.

Først otte år senere blev dommene omstødt, da Azarias lille, iturevne og blodige sparkedragt blev fundet i en dingohule.

Trods frikendelsen i 1988, var det først i 2012 - 32 år efter Azarias død -, at forældrene formåede at få rettens ord på, at pigens dødsattest skulle laves om.

