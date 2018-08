Seksuelt frustreret delfin terroriserer turisterne - nu er badning forbudt

En brunstig handelfin har i flere uger været yderst nærgående over for de badende strandgæster ved byen Brest i den franske region Bretagne.

I flere tilfælde har delfinen, der har fået tilnavnet Zafar, forsøgt at gnubbe sig op ad folk i vandet, og flere har endda oplevet, at den har prøvet at forhindre svømmerne i at komme tilbage ind til bredden. Det skriver det lokale medie ouest-france.

En kvinde oplevede eksempelvis, at delfinen brugte sin næse til at skubbe hende ud af vandet og op i luften. Flere kajakroere og mindre både er desuden blevet ’gnubbet’ af Zafar, som hver gang ifølge vidnerne har været tydeligt seksuelt opstemt.

Zafar var ellers lige begyndt at blive en lokal kendis, da han pludselig dukkede op ved kysten ved blandt andet Landévennec, hvor børnene hvinede af glæde, når den pludselig sprang frem ved bådene og ofte lod svømmere røre ved sin finne og svømme ved sin side.

Men for et par uger siden ændrede Zafar pludselig adfærd.

’Svømning og dykning er ikke tilladt ved byens kystlinje, når delfinens nærvær er bekræftet’, lyder det nu i et forbud udstedt af borgmesteren af Landévennec, Roger Lars, i sidste uge.

’Det er også forbudt at nærme sig indenfor 50 meters afstand af delfinen’, fortsætter forbuddets ordlyd.