Selv ikke Tiger King kan tæmme dem

Pas på de store katte: Tigerklap til salg, spiste fingre og en panter på fri fod i Danmark. Selv om store katte er populære på sociale medier som følge af hit-serien 'Tiger King', advarer ekspert mod at nærme sig dyrene - de er dødsensfarlige

Vi skal spole tiden en smule tilbage.

Tilbage til juni 2020, hvor en sibirisk tiger angreb og dræbte en dyrepasser i zoologisk have i den schweiziske by Zürich.

Dyrepasseren var en 55-årig kvinde, som døde på stedet. Tigeren, der angreb hende, var den femårige huntiger Irina, som blev sendt til Zürich fra Odense Zoo knap et år forinden.

Pågældende episode sendte chokbølger verden rundt.

Blandt andet fordi man ikke vidste, hvorfor dyrepasseren var i tigeranlægget, ligesom man ikke vidste, hvorfor tigeren angreb dyrepasseren.

Men for mange indtraf chokket også, fordi angrebet fandt sted blot få måneder efter, at Netflix’ dokumentar-hit ‘Tiger King’ tryllebandt store dele af verdensbefolkningen.

Her bliver seerne nemlig præsenteret for en virkelighed, hvor mennesker kan kramme, klappe og ae de umiddelbart nuttede dyr, uden de tyr til angreb.

I serien ‘Tiger King’ følger man den excentriske zoo-ejer Joe Exotic. Serien havde premiere i foråret 2020 og blev streamet af mere end 64 millioner husholdninger på blot én måned. Foto: Sue Ogrocki/Ritzau Scanpix

Livsfarlige selfies

Seriens popularitet førte til en eksplosion i antallet af opslag på sociale medier, hvor folk postede billeder og videoer af sig selv omfavnende store katte i en dyrepark.

Men selvom det kan koste muligheden for en god selfie, bør man aldrig nærme sig disse dyr.

Sådan lyder advarslen fra blandt andre Kim Skalborg Simonsen, som er biolog og kurator hos Givskud Zoo, og som har en ekspertviden om store kattedyr.

- Man kan aldrig nå dertil, hvor man kan stole 100 procent på disse dyr. De er så store og stærke, at selv deres leg er livsfarlig for os mennesker, siger han til Ekstra Bladet.

Farligere i fangenskab

Kim Skalborg Simonsen vurderer, at det i særlig grad er katte i fangenskab, som er farlige. De ikke har en ‘naturlig frygt’ for os, fordi dyrene er socialiseret til mennesker, fra de var helt små.

Han mener derfor, at store katte, der lever frit i naturen, kan være mere tilbøjelige til at flygte ved synet af et menneske.

- Men hvis man uden barriere imellem er tæt på en løve, tiger, jaguar eller lignende - uanset hvor det er - er man typisk i problemer, fastslår han.

- Det er ikke, fordi de vil spise dig, men fordi de er nervøse og provokeret over, at du befinder dig nær deres territorium. Det er mere et spørgsmål om selvforsvar, end fordi de er sultne.

I det thailandske ‘Tiger Temple’ tilbød munke, at turister mod betaling kunne fodre, klappe og gå tur med tigre. Templet blev lukket i 2016 på baggrund af dyremishandling. Foto: Sakchai Lalit/Ritzau Scanpix

Vil aldrig gøre sådan i Danmark

‘Tiger King’ havde premiere på seriens anden sæson 17. november 2021.

Det har sat gang i anden bølge af folks fascination af de store katte.

Også Kim Skalborg Simonsen har med stor forargelse set serien. Ifølge ham er der flere forhold, der gør, at det kan være yderst farligt for dyrepassere såvel som gæster at færdes i den slags dyreparker.

- Sikkerhed er jo nærmest ikke-eksisterende. Her socialiseres dyrene voldsomt til mennesker. De går direkte ind til dem og omgås med dem.

- Når man ser sådan noget, er der nogle faresignaler, hvor man tænker: ‘Sådan ville vi aldrig nogensinde gøre i Danmark’.

Foto: Jens Kalaene/Ritzau Scanpix

Usikkert i udlandet

I Danmark er det normal procedure, at der altid er glas eller gitter mellem mennesker og de store katte.

Kim Skalborg Simonsen understreger derfor, at man som zoo-gæst ikke har noget at frygte, hvis man besøger en zoologisk have med store kattedyr i Danmark og ellers overholder normale retningslinjer.

Men besøger man en dyrepark i udlandet, kan man med fordel tjekke op på sikkerheden, før man tager afsted, lyder opfordringen fra Kim Skalborg Simonsen.

- Jeg ville ikke stole på nogle af de steder, som sælger nærkontaktoplevelser med tigre og løver. Min personlige respekt for, hvor farlige dyrene kan være, gør, at jeg ville holde mig langt fra det, siger han.

- Nærmest alle uheldige situationer, der er mellem store katte og mennesker, er menneskelige fejl. Man skal have nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der gør, at et menneske aldrig ender i samme rum som en stor kat.

Ulykker med store katte i Danmark 1971 En panter undslap Aalborg Zoo og vandrede frit rundt i Aalborg. Panteren blev fundet af en ung mand i en opgang. En politiassistent kom til undsætning og skød panteren. 1970-2006 En dyrepasser i Aalborg Zoo, som var ansat i perioden 1970-2006, har til TV 2 Nord fortalt, at en zoo-direktør på et tidspunkt stak hånden ind til en tiger for en imponere en ‘lille veninde’. - Så sagde det haps. Så havde tigeren fat i ham. Han fik vristet sig fri og mistede to fingerled, fortalte dyrepasseren til TV 2 Nord. 1992 På vej hjem fra byen brød en 22-årig mand ind i Odense Zoo. Han stak hånden ind til en tiger, som bed flere fingre af ham. 2009 En 31-årig dyrepasser blev fundet død i tigerburet i Næstved Zoo. Manden var en tidligere ansat, som brød ind i buret og satte ild til nogle halmballer. Han døde af røgforgiftning og blev delvist spist af tigrene. 2012 Dyrepassere fandt en 21-årig mand død i tigerburet i Københavns Zoo. Manden var brudt ind om natten og gik selv ind til tigrene. Her blev han bidt i lysken, låret, halsen og ansigtet. Kilder: TV 2 Nord, Ritzau, Berlingske Vis mere Vis mindre

Hvis uheldet er ude

I Givskud Zoo, hvor Kim Skalborg Simonsen er ansat, kan man køre i egen bil ude blandt løver. Her er en striks sikkerhedsprocedure, hvor man under ingen omstændigheder må gå ud til dyrene. Foto: Givskud Zoo

Skulle man være så uheldig at befinde sig i rum med en glubsk tiger eller en utilregnelig løve, kan man - i teorien - forsøge at afværge et angreb.

- Teorien siger, at det værste, du kan gøre, er at løbe din vej. Så tænder du dyrets jagtinstinkt, hvor den synes, at det er fedt at løbe efter dig, siger Kim Skalborg Simonsen.

- Du skal blive stående, gøre dig så stor som mulig og larme så meget som muligt, så dyret måske bliver skræmt væk af dig. Det er i teorien det bedste bud. Men i praksis vil jeg ikke love, at det virker.

Så farlige kan de være

En dyrepasser bærer en hvid løveunge tilbage til sit bur i en zoologisk have i Tyskland. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Ritzau Scanpix

I perioden fra 1990 og frem til juli 2021 har der været 25 dødsfald alene i USA, fordi mennesker er blevet angrebet af en stor kat i fangenskab.

I samme periode er mere end 290 personer blevet alvorligt såret af en stor kat i fangenskab i USA.

Man estimerer, at op mod 7000 tigre enten lever i dyrehaver eller som privatejede kæledyr i USA. Der er omkring 3890 tigre, som lever vildt i naturen på verdensplan.

Kilder: BBC, PETA

