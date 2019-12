Send din hund på lydtæt hotel nytårsaften

Høje brag, hvinende heksehyl og en mørk himmel oplyst af fyrværkeri for millioner af kroner. Mange glæder sig til nytårsløjerne, men ikke menneskets bedste ven.

Dyrenes Beskyttelse vurderer, at omkring hver tredje hund er bange for fyrværkeri. De høje lyde og mange lysglimt kan være skyld i alt fra let uro til angst hos hundene. Man kan hjælpe sin hund meget ved at træne og forberede den i løbet af året, men der er også andre løsninger.

Det har flere hundeejere fundet ud af. De pakker taskerne nytårsaftensdag og tager hundene med på Clarion Hotel Copenhagen Airport, der som navnet hentyder ligger i lufthavnen.

- Vi har den fordel, at vi har tre-lags ruder for at holde støj fra flyene helt ude. Det virker selvfølgelig også på larmen fra fyrværkeri, og dét er der mange hunde og deres ejere, som kommer til at nyde godt af igen i år, siger Jesper Olesen, direktør for Clarion Hotel Copenhagen Airport.

Slut med angste hunde

Erik Andersen er direktør og adfærdskonsulent ved Dansk Dyreinstitut, som tilbyder kurser i hundetræning, og han har arbejdet med hunde i mere end 29 år. Han mener, at det er et meget positivt tiltag.

- På mange hoteller kan man slet ikke tage hunde med, men her vælger de ovenikøbet at gøre noget ekstra ud af at invitere hundene ind nytårsaften. Jeg synes, det er fantastisk med et alternativ til hundeejere med nervøse hunde, som stadig gerne vil have en festlig aften uden at skulle bekymre sig for, om deres hund ligger dødsensangst under sengen, siger Erik Andersen.

På hotellet glæder man sig også til det store hunde-rykind. Der er forberedt doggybags med hundevenlige snacks og kaldt ekstra mandskab på arbejde, så det hele kan forløbe så glat som muligt.

- Det er virkelig en festlig dag. Selvom det kan virke lidt overvældende, når mere end 150 hunde skal checkes ind på bare et par timer, så kan man ikke andet end blive glad af alle de logrende haler. Og så er det jo fedt, at vi kan skabe rammerne om en rigtig god nytårsaften for så mange gæster. Nogle af gæsterne fejrer nytåret i vores restaurant og bar, mens andre nyder den luksus, det er at bestille roomservice og fejre nytår i en badekåbe på værelset sammen med deres hunde, siger Jesper Olesen, direktør for Clarion Hotel Copenhagen Airport.