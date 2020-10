Sendt til tælling: Danske forlystelsesparker i rædselsår

Det snurrer og snurrer i de danske forlystelesparker.

Ikke fordi der er gang i karrusellerne, men fordi 2020 har sendt Tivoli, Legoland og alle de andre til tælling med en økonomisk uppercut af de helt stygge. Danske forlystelsesparker står i snit til at tabe 40 procent af omsætningen i år.

Det skriver standby.dk.

Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark har regnet på sagerne og er kommet frem til, at der samlet set for dens 12 medlemmer venter et tab på omkring 1,4 milliarder kroner, når året er omme.

Der er tale om BonBon-Land, Djurs Sommerland, Dyrehavsbakken, Fårup Sommerland, Jesperhus Blomsterpark, Knuthenborg Safaripark, Legoland, Lego House, Sommerland Sjælland, Tivoli, Tivoli Friheden og Universe.

Ny vild rutsjebane: Tyngdekraften sat ud af spil

Brætspil og pille næse

Alle forlystelesparkerne har været hårdt ramt af den delvise nedlukning af samfundet, som er fulgt i kølvandet på coronavirus.

I denne uge holder mange efterårsferie, og måske det kan spæde lidt i kassen?

Nej, ikke når Sundhedsstyrelsens anbefalinger til aktiviteter for børnefamilier i efterårsferien lægger op til at holde sig væk, mener Søren Kragelund, der er formand i Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark.

- Der står nærmest, at man skal blive hjemme og spille brætspil og pille næse. Det gør det ikke bedre for vores medlemmer, siger Søren Kragelund til standby.dk.

Nye forlystelser er udskudt

Flere af de store danske forlystelsesparker har allerede været igennem store fyringsrunder. Legoland har fyret hver femte medarbejder, og Tivoli har fyret 200 medarbejdere.

Sparekniven har også spændt ben for udvidelser og nye forlystelser, skriver TV 2.

Både Djurs Sommerland, Sommerland Sjælland og BonBon-Land fortæller, at de har været nødt til at udskyde store satsninger.

Danske forlystelsesparker har 12 millioner besøgende om året, hvoraf 4 millioner er udenlandske turister.

