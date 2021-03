Sendte appel til ministre: Nu har de fået svar

Tusindvis af danskere er bekymrede, og det har de været i månedsvis.

De kan ikke besøge deres fritidshus i Sverige, og mange frygter, at de vender tilbage til frost- og vandskader, når det igen bliver tilladt at krydse Øresund.

Derfor sendte Danske Torpare, der er en forening af danske fritidshusejere i Sverige, i februar en skriftlig appel til danske og svenske ministre, hvor de opfordrede til, at man gjorde en undtagelse for netop dem.

Nu har de fået svar fra udenrigsminister Jeppe Kofoed (S). Det skriver TV 2 Lorry, der er kommet i besiddelse af ministerens brev til de danske fritidshusejere.

Han skriver:

- Jeg har stor sympati med de udfordringer danskere med fritidshuse i Sverige oplever. Det er dog i sidste ende alene Sverige, der beslutter, hvilke restriktioner de finder nødvendige i den nuværende situation, helt som det er tilfældet for Danmark.

Grænselukning rammer danskere med fritidshus i Sverige

Kender ikke omfang

I øjeblikket er det ikke tilladt for danskere at rejse til Sverige, på nær hvis man er bosiddende i landet, arbejder der eller har alvorlige familieanliggende. Sådan har det været siden 22. december.

Samme restriktioner gælder for indbyggere i Norge og Storbritannien, mens indbyggere fra andre lande er velkomne.

Danske Torpare fortæller til TV 2 Lorry, at mange danskere ikke nåede at frostsikre deres fritidshuse, inden Sverige lukkede grænserne, hvilket skete med kort varsel.

Flere har fået at vide af deres svenske fritidshusnaboer, at skaden er sket, men medlemsforeningen kender ikke det fulde omfang, da det ikke er alle 10.000 medlemmer, der har naboer, som kan tjekke for dem.

Det nuværende indrejseforbud gælder frem til 31. marts.

