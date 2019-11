Sendte med vilje bagage med forkerte fly: Nu er han i fængsel

En frustreret bagagemedarbejder er blevet fængslet i 20 dage for at ombytte 286 bagagemærker

Nogle arbejdsvilkår kan være så ringe, at medarbejderne ligefrem modarbejder virksomheden.

Sådan var det for bagagemedarbejderen Tay Boon Keh i Singapores Changi Airport. I 2016 arbejdede han for bagageoperatøren Lian Cheng Contracting i lufthavnens terminal 2.

Se også: Skiløber får erstatning for at skulle bære sin egen bagage

Han var ansvarlig for at placere bagage fra flyselskaberne Singapore Airlines og Silkair, som var checket ind, på et bagagebånd og sørge for, at bagagen var rigtig placeret, når den skulle igennem en sikkerhedsscreening, inden den kom op i flyet.

I september 2016 arbejdede 66-årige Tay Boon Keh ved et bagagebånd, som gik i stykker flere gange om dagen og tvang ham til at bære taskerne til en funktionel maskine omkring seks meter derfra.

Se også: Kæmpe bøde: Mand havde 4.788 levende igler i håndbagagen

Fik ikke hjælp

Han klagede til sin chef over forholdene, men han fik ikke noget hjælp. Derfor besluttede han sig for at tage hævn og bytte rundt på bagagemærkerne, så 286 stykker bagage blev sendt med helt forkerte fly. Ombytningen fandt sted over flere måneder.

Da klagerne begyndte at vælte ind, meldte flyselskaberne Singapore Airlines og Silkair ombytningerne til politiet. Ifølge flyselskaberne har de udbetalt kompensation, der svarer til 209.100 kroner til de rejsende.

Se også: Mange får ødelagt eller mister deres flybagage: Her er dine rettigheder

Efter en efterforskning fandt politiet frem til, at det var Tay Boon Keh, som stod bag.

I mandags indrømmede Tay Boon Keh ved retten i Singapore, hvad han havde gjort. Dommeren Jasvender Kaur idømte Tay Boon Keh en bøde på omkring 50.000 kroner samt 20 dages fængsel.