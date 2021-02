Sensationelt fund: Fireårig finder 220 millioner år gammelt spor fra dinosaur

Børn har det med at se ting, som voksne er blinde for.

Lily Wilder på fire år var ude at gå tur med sin far på Bendricks Beach i det sydlige Wales, da hun fik øje på noget i vandkanten.

- Far, se!

På en af de store klippeblokke på stranden var et 110 millimeter langt omrids af en fod med tre slanke tæer og spidse kløer.

Aftrykket er 110 millimeter og sat af en dinosaur, der har været omkring 75 centimeter høj og 2,5 meter lang. Foto: Karl-James Langford/Archaeology Cymru

Pigens mor og far fortæller til Wales Online, at de udmærket vidste, at stranden er kendt for sine mange dinosaurfossiler. Alligevel var de usikre.

De spurgte derfor i en Facebook-gruppe for palæontologer, og straks gik alle amok.

For den var god nok. Det var et dinosaurfodspor. Og nu taler eksperter om, at det er det bedst bevarede fodaftryk fra en dinosaur fundet i Storbritannien i ti år.

Ny viden

Ifølge dinosaurforskere fra Archaeology Cymru er aftrykket 220 millioner år gammelt, hvilket betyder, at det er sat af et af de første eksemplarer af forhistoriske dyr.

De første dinosaurer dukkede nemlig op for 230 millioner år siden.

Fossilet er bragt til National Museum of Wales i Cardiff, hvor dinosaurforskere er i gang med at studere det.

Det er umuligt at sige, hvilken dinosaur der har sat aftrykket. Men man ved, at den var på størrelse med en stor hund, og at sporet er sat i mudder, som siden er forstenet.

Familien måler sig med dinosaurer, som er af en ukendt art. Foto: Karl-James Langford/Archaeology Cymrun

I en pressemeddelelse kalder dinosaurforsker Cindy Howells fossilet for 'spektakulært'.

Hun mener, at det er så velbevaret, at det kan øge forskernes viden om strukturen i dinosaurers fødder og måden de gik på.

- Og det kan vi alt sammen takke Lily og hendes familie for.

