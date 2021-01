Sensationelt fund: Troede den sidste var død

Forestil dig, at du er den sidste af din art på Jorden.

Det er ikke en rar tanke, men for en han af arten Yangtze-blødskjoldsskildpadden i Suzhou-zoo i Kina har det været virkelighed siden april 2019.

Her døde den eneste kendte hun af verdens mest sjældne skildpaddeart, der er i kategorien 'kritisk truet' på IUCN’s rødliste over udryddelsestruede dyr. Men nu har forskere fundet et nyt huneksemplar af Yangtze-blødskjoldsskildpadden i en sø i Vietnam.

- Det er årets bedste nyhed (2020, red.), ja, muligvis årtiets bedste, siger Andrew Walde, der er chef ved Turtle Survival Alliance, til det vietnamesiske medie Nhân Dân.

Muligvis ikke alene i vandet

Skildpadden blev fundet i oktober, men først nu bekræfter en dna-test, at der er tale om den udrydningstruede Yangtze-blødskjoldsskildpadde, der er verdens største ferskvandsskildpadde og kan veje op til 250 kilo.

Den fundne skildpadde har en vægt på 86 kilo. Forskerne spottede også en anden skildpadde i søens vandoverflade. Denne vurderer de til at veje omkring 130 kilo, men i første omgang lykkedes det dem ikke at indfange den.

Yangtze-blødskjoldsskildpadde er kendt under det videnskabelige navn 'rafetus swinhoei'. Foto: WCS Vietnam

Nu krydser de alt, hvad krydses kan, for, at der er tale om endnu en Yangtze-blødskjoldsskildpadde - og allerhelst en han.

- I et år fyldt med dårlige nyheder og tristhed over hele kloden giver fundet af denne hunskildpadde os alle en smule håb om, at denne art får en ny chance for at overleve, siger Hoang Bich Thuy, der er landedirektør for Wildlife Conservation Society.

Det er jagt, der har bragt Yangtze-blødskjoldsskildpadden på kanten af udryddelse.

Først i 2013 indførte Vietnam en lov, der gjorde det ulovligt at jage skildpadden.

- Når de lokale fangede den før den tid, så delte de dens kød med hele familien, slægtninge og nabolaget, forklarer Hoang Bich Thuy til Nhân Dân.

Andre blev jagtet med det formål at sælge dem til Kina.

- Dens æg blev indsamlet og lagt i saltlage af lokalbefolkingen. De mente, at saltede skildpaddeæg hjalp mod diarré.

Forskerne har sluppet den sjældne skildpadde løs i Dong Mo-søen. De udtaler, at hun var ivrig efter at komme i søen, da de løslod hende.

I foråret 2021, når vandstanden er lavest, vil de forsøge at indfange den anden skildpadde, som de så i samme sø.

