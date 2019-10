Seriøse jetlag venter: 19 timers flyrute er klar til take-off

På fredag flyver det australske flyselskab Qantas for første gang direkte fra New York til Sydney. Intet kommercielt rutefly har fløjet den strækning uden at gøre et stop undervejs. Med næsten 19 timers flyvning i et streg, vil det blive den længste direkte flyvning nogensinde.

Flyet, en ny Boeing 787-9, vil lette fra New York fredag og lande i Sydney søndag morgen. Ombord er 40 testpersoner, som skal være klar på nogle seriøse jetlag.

Forskere har set, at kroppen og sindet allerede bliver påvirket, når man blot rejser over tre tidszoner. Når klokken er 18 i Sydney, så er klokken tre om natten i New York.

Det er flyselskabets egne medarbejdere, der skal teste de første flyvninger. Derfor kan man endnu ikke booke en plads.

Det første testfly skal flyve fra New York til Sydney. Her efter skal ruten til London også testes. Foto: Qantas

Forskning i jetlag

Forskere fra Sydney Universitets Charles Perkins Center, Monash Universitet i Melbourne og det statsstøttede forskningscenter Alertness Safety and Productivity Cooperative Research Centre vil undersøge, hvordan passagererne bliver påvirket af den lange rute.

Passagerer i kabinen vil have overvågningsenheder på sig, så forskerne kan studere, hvordan deres 'sundhedstilstand og indre ur' bliver påvirket af forskellige ting som lys, mad og drikke, søvn og underholdning ombord på flyet. Det skriver CNN.

De vil også studere forsøgspersonernes melatonin, som er et hormon, der antages at have en regulerende effekt på døgnrytmen. Samtidig skal piloternes hjernebølger også studeres. Denne information vil blive delt med Civil Aviation Safety Authority, som regulerer luftfarten.

- Ultra lange flyvninger giver anledning til mange spørgsmål omkring sundhed og velfærd hos vores passagerer og personale. Disse flyvninger vil bidrage med uvurderlig data til at besvare de spørgsmål. For vores kunder er det vigtigt at minimere jetlag. For personalet er det vigtigt at bruge videnskabelig forskning til at fastslå de bedste muligheder for at fremme opmærksomhed, når de er på job og de bedste muligheder for at maksimere deres hvile, når de har fri, siger Alan Joyce, administrerende direktør i Qantas Group til CNN.

Den længste direkte flyrute indtil videre flyver fra Singapore til New York af Singapore Airlines. Den rute tager 17 timer.

Qantas vil teste den lange flyrute af flere omgange, inden det bliver besluttet, om de vil tilbyde den til deres passagerer.