Sex ødelagde spansk ø-strand: Nu straffes sand-tegninger med fængsel

For blot en uge siden råbte geologer og biologer op om, at man ødelagde de beskyttede klitter på Ibiza med for meget sex, og nu er den gal på Gran Canaria.

Her er der også en række beskyttede klitter. Problemet er dog ikke sex, det er derimod en masse tegninger og sætninger, der bliver skrevet i sandet i Maspalomas-klitterne.

Nogle så store at man kan se det på Google Maps.

Man har desuden fundet menneskeskabte sten-formationer og ansigter hugget ud i bjergvæggene.

Forbrydelsen er rent faktisk så slem, at man kan blive straffet med store bøder og endog fængsel, hvis man bliver fanget.

Det skriver The Sun.

Nogle af tegningerne er så store, at de kan ses fra rummet, siger organisationen Telesforo Bravo-Juan Coello. Foto: Telesforo Bravo-Juan Coello

Påvirker landskabet

Problemet handler ikke kun om, at man færdes i og forstyrrer de beskyttede sandklitter, men også, at den megen rumsteren rundt i sandet, sten-formationer, udgravninger og endda fund af rød maling på vegetationen påvirker økosystemet negativt.

Det er organisationen Telesforo Bravo-Juan Coello, der står bag en kampagne for at gøre turister opmærksomme på situationen. De er blevet oversvømmet med billeder af de rejsendes gøren og laden i Maspalomas.

Bøderne kan være på helt op til 4500 kroner samtidig med, at man skal betale for restorationen.

