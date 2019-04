Sexarbejdere: - Glo bare!

Et forbud mod guidede ture for turister gennem Amsterdams berygtede Red Light District får kritik fra de mennesker, som det faktisk skulle beskytte, sexarbejdere

Overturisme er efterhånden et begreb, som flere og flere populære feriedestinationer forsøger at bekæmpe. Med i rækken er også den hollandske hovedstad Amsterdam. Her vil man, som Ekstra Bladet tidligere har fortalt , forsøge at dæmme op for problemet ved at forbyde guidede ture i byens populære område Red Light District. Men nu møder forbuddet kritik fra dem, som blandt andre skulle beskyttes ved forbuddet, nemlig områdets sexarbejdere.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sexarbejdernes organisation Proud stiller spørgsmål til, om et forbud af guidede ture vil reducere antallet af turister og argumenterer for, at guidede ture i området faktisk er med til at uddanne og opfordre besøgende til at opføre sig mere respektfuldt over for kvinderne.

- Det kan også være, at nu hvor der ikke er guidede ture, så vader folk ind i området på egen hånd og glor på kvinderne bag vinduerne og tage billeder, fordi der ikke er nogen, der informerer dem om, hvordan de skal opføre sig, og hvad spillereglerne er i dette område, siger en sexarbejder, som går under navnet 'Velvet'.

Ikke respektfuldt

Red Light District er en turistmagnet, specielt efter mørkets frembrud, med store flokke af turister, som glaner, når de går forbi områdets berømte glaspartier, hvor sexarbejdere tilbyder ydelser under den karakteristiske røde belysning.

Forbuddet i området vil først blive fuldt indført 1. januar 2020, men allerede nu sker der ændringer.

Indtil nu har de guidede ture været tilladt indtil kl. 23.00, men fra 1. april er de ikke længere tilladte efter kl. 19.00.

- Det er forældet at behandle sexarbejdere som en turistattraktion, siger Udo Kock, underborgmester i Amsterdam, ifølge New York Times.

Tanken bag forbuddet er ifølge mediet at forbedre sexarbejdernes arbejdsvilkår og forhindre, at mulige kunder skræmmes væk af mange turister, som overbeglor både arbejderne og de potentielle kunder.

Men Proud tror altså ikke på, at forbuddet vil give færre turister i området. AP fortæller, at der i dag guides cirka 1.000 turistgrupper gennem området hver uge.

Sexarbejderne stiller desuden spørgsmål til, om der i virkeligheden er kommet flere turister i området, eller om det handler om, at flere af sexarbejdernes vinduer er blevet lukket i løbet af årene i et forsøg på at skabe større diversitet i de smalle gader.

Underborgmesteren anerkender ifølge AP, at ikke alle er glade for forbuddet, men understreger at mange andre er glade for, at byen tackler udfordringerne ved de guidede ture.

Turisme er god forretning

Hos et af områdets museer ved navn Red Light Secrets Museum of Prostitution er manageren, Natascha Flipsen, enig med Proud i, at guidede ture hjælper turister til at forstå både historien i det flere århundreder gamle områder, samt at de også lærer, hvordan de skal udvise respekt over for kvinderne.

Hun understreger dog også, at turismen er positiv for forretningen.

For turisterne 'er det en oplevelse, man kun får én gang i livet, hvorfor turister selvfølgelig også besøger sexarbejdet', lyder det fra hende ifølge AP.