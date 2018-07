Sexede Sofia Vergara på hed kærlighedsferie

Det er vist ikke umiddelbart svært at blive misundelig på den smukke skuespillerinde Sofia Vergara, som hovedsageligt er kendt for sin rolle som den sexede latino-hustru i den populære tv-serie Modern Family.

Den 46-årige skønhed er én af de højestbetalte tv-stjerner i verden, og så er hun gift med det fem år yngre skuespiller-hunk Joe Manganiello, der blandt andet er kendt for at optræde letpåklædt i filmen 'Magic Mike', og som vist ville få de fleste kvinder til at kigge en ekstra gang, hvis de stødte på ham på gaden.

Se et billede af parret herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Foto: AP

Stritter med numsen i tide og utide: Så lækker er Nina Agdal

Colombiansk kærlighedsferie

Det smukke par befinder sig i øjeblikket på en hed kærlighedsferie i Sofia Vergaras hjemland, Columbia i Sydamerika, hvor de har deres eget private feriehjem i yderst luksuriøse og eksotiske omgivelser.

Og på skuespillerindens Instagram har man i den seneste uges tid kunne følge med i, hvordan romantikken i den grad er i højsædet på ferien.

Se et par af Sofia Vergaras romantiske feriebilleder herunder (artiklen fortsætter under billederne):

Good morning from #casachipichipi Et opslag delt af Sofia Vergara (@sofiavergara) den 24. Jul, 2018 kl. 8.22 PDT

#casachipichipi #summernights Et opslag delt af Sofia Vergara (@sofiavergara) den 22. Jul, 2018 kl. 8.39 PDT

Se også: Desperat husmor viser bikinikroppen frem

Modern Family-ferietræf

Sofia Vergara er dog ikke den eneste Modern Family-stjerne, som har nydt det krystalklare vand i ferieparadiset i Colombia.

Jesse Tyler Ferguson, som spiller den homoseksuelle Mitchell Pritchett i tv-serien, har nemlig været på visit hos Sofia Vergara med sin mand Justin Mikita i forbindelse med parrets fem års bryllupsdag, skriver People.

På både Sofia Vergaras og Jesse Tylers Fergusons Instagram kan man da også finde billeder fra deres hyggelige ferie-stund sammen.

Se et billede af parrene sammen herunder:

Se også: Sexede Sofia Vergara: Se Modern Family-stjerne på rodeo-tur i poolen