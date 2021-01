Seychellerne åbner grænser for alle med vaccinepas

Det betyder, at du kan besøge det tropiske ferieparadis uden at gå i karantæne ved ankomst

Seychellerne åbner som det første land i verden grænserne for udlændinge, der har modtaget to doser af en godkendt vaccine mod coronavirus.

Det skriver Telegraph.

Seychellerne består af 115 paradislignende småøer med kridhvide sandstrande og svajende palmer i Det Indiske Ocean.

Indtægter fra turisme tegner sig for 65 procent af landets bruttonationalprodukt.

- Vi håber, at dette vil sætte gang i turistindustrien, siger turistminister Sylvestre Radegonde på en pressekonference.

Med de nye regler kan du rejse til Seychellerne uden at skulle gå i karantæne ved ankomst.

Det eneste, du skal gøre, er at fremvise et vaccinepas eller anden fysisk bevis udstedt af de nationale sundhedsmyndigheder i dit hjemland på, at du har modtaget to stik, samt en negativ podningstest, der er mindre end 72 timer gammel.

Andre vil følge trop

Det ventes, at flere turistlande vil følge i Seychellernes fodspor de kommende uger.

Også på Cypern har myndighederne luftet tanken om at stille vaccinerede foran i køen til landets badestrande, skrev Telegraph i december.

Flere presser nu på for et internationalt vaccinepas, og torsdag skal Danmarks statsminister Mette Frederiksen diskutere muligheden for et fælles EU-vaccinepas med sine kollegaer i de andre medlemslande, skriver dr.dk.

Seychellerne har som ambition at blive det første land i verden til at vaccinere hele sin befolkning mod coronavirus, skriver CNN.

Landet er netop begyndt at fordele 50.000 vacciner, som det er blevet foræret i gave af De Forenede Arabiske Emirater.

Det forventer at have vaccineret 70 procent af sine 98.000 indbyggere i midten af marts. Til den tid planlægger landets regering at lette yderligere på indrejserestriktionerne.

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat rejser til alle lande.

