Shelterplads er lukningstruet efter sag om sextilbud

En 48-årig mand havde en mærkværdig oplevelse, da han tilbage i starten af august overnattede i en offentlig shelter i nordjyske Nørresundby.

For hele to gange i løbet af én aften tilbød tilfældige mænd ham, at de kunne have sex.

Den ene af de to mænd fortalte ham desuden, at han skulle gøre sig beredt på, at der potentielt kunne komme andre mænd med samme intentioner i løbet af natten, hvilket dog ikke endte med at være tilfældet.

Det skriver Nordjyske, som har interviewet manden, der var voldsomt overrasket over aftenens hændelser.



Nu er Aalborg Kommune gået ind i sagen efter at være blevet bekendt med episoderne.

Risiko for nedlæggelse

Hvad den overnattende shelter-gæst ikke vidste var, at området i Nørresundby er tilholdssted for personer, der dyrker sex - gerne med fremmede - i det fri.

Politiet såvel som kommunen var i forvejen bekendt med, at området er særlig populært for mænd, der mødes med andre mænd for at dyrke seksuelle aktiviteter.

Manden har desuden valgt at kontakte Aalborg Kommune og informere om de oplevelser, han havde ved shelteren i Nørresundby.

Sidenhen har det været på kommunens dagsorden at finde ud af, hvad der nu skal ske med shelterpladsen. Derfor kan det resultere i, at shelterne enten bliver nedlagt eller flyttet til et andet område.