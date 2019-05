Sherpa med flest ture til toppen af Everest: - Vi lider

En nepalesisk sherpa har sat ny rekord for antallet af succesfulde bestigninger af Mount Everest - med sin anden tur til toppen på en uge

For anden gang på blot en uge nåede den 49-årige nepalesiske sherpa Kami Rita tirsdag morgen toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest.

Dermed har han nået toppen i alt 24 gange, og han er den person, som flest gange har været på toppen af Everest.

Det fortæller BBC.

Til trods for, at Kami Rita snart runder 50 år, har han ifølge BBC ingen planer om at trække sig tilbage.

- Jeg kan klatre i nogle år endnu, fortalte han BBC i forbindelse med sin 23. tur til toppen.

- Jeg er rask, jeg kan blive ved, til jeg er 60 år. Med ilt er det ikke nogen stor ting, siger han.

Se også: Nyt toilet i 7000 meters højde skal holde Mount Everest rent

Han klatrede første gang til toppen af bjerget i 1994 og arbejder som guide for internationale firmaer, som organiserer klatreekspeditioner.

- Jeg har aldrig tænkt på at slå rekorder. Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne lave rekorder. Havde jeg vidst det, ville jeg have haft mange flere ture til toppen tidligere, siger han.

- Vi bliver glemt

På Mount Everest er der tradition for, at de lokale sherpaer agerer guider og hjælper udenlandske bjergbestigere med at slæbe grej, ordne reb og forberede ruterne til toppen.

Rita mener ikke, at de får kredit nok fra udenlandske klatrere for deres indsats.

- Sherpaerne fastsætter rebene helt til toppen, og så giver de udenlandske bjergbestigere interviews og siger, at Everest er let at bestige, eller taler om deres mod, siger Kami Rita.

- Men de glemmer sherpaernes bidrag. Sherpaerne har kæmpet bravt for at få det til at ske. Vi lider, siger han.

På listen over bjergbestigere med flest ture til toppen af Everest efterfølges Kami Rita af tre andre klatrere, som alle har besteget bjerget 21 gange. To af dem er gået på pension, mens en af dem stadig er aktiv.

Se også: Dansker jagter historisk mål på verdens højeste bjerg