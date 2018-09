'Sikke en fyr!': Pilot køber pizzaer til 159 strandede passagerer

På en video kan man se piloten, der nu bliver hyldet for sin gode gerning, løbe ud til pizzabudet for at hente pizzaer til de strandede passagerer

En pilot fra det amerikanske flyselskab American Airlines kunne ikke nænne, at hans passagerer skulle sidde med knurrende maver, da de i sidste uge strandede i Wichita Falls i Texas på grund af voldsomt storm- og tordenvejr.

Derfor valgte han at bestille 40 pizzaer til levering i den lille lufthavn.

Det skriver Fox News.

Piloten bliver nu hyldet for sin søde gestus, der fandt sted torsdag aften, da American Airlines-fly 2354 fra Los Angeles til Dallas måtte omdirigeres til Witchita Falls på grund af det voldsomme vejr.

Desværre måtte de 159 passagerer vente helt til fredag morgen med at fortsætte rejsen, men på grund af den venlige pilot ved navn Jeff Raines blev det altså ikke på tomme maver.

På en Facebook-video kan man se, hvordan piloten selv løber ud til pizzabudets bil og henter pizzaerne, hvorefter han løber hen og afleverer dem til de strandede passagerer, der står og venter uden for terminalen.

- What a guy! (Sikke en fyr, red.) kan man høre folk sige i videoen.

'En holdindsats'

Piloten, der på Facebook blandt andet bliver hyldet for at være 'godhjertet', 'venlig' og 'uselvisk', fortæller i en skriftlig udtalelse, at han ikke kunne have gjort det uden hjælp fra sine kolleger:

- Tusind tak for alle komplimenterne, men det var dog en holdindsats, lyder det fra piloten, som fortsætter:

- Min styrmand snakkede i telefon med besætningen og arrangerede hotelovernatning for os alle. Kabinepersonalet sørgede for vand, juice og sodavand til passagererne i terminalen, mens kundeservice arrangerede bus, nye flyafgange samt svarede på spørgsmål fra alle passagererne. Tak til alle for hjælpen - der er ikke noget 'I' (jeg, red.) i TEAM.

'De bedste i branchen'

Flyselskabet har bekræftet hændelsen over for Fox News og fortæller, at de er glade for deres medarbejderes håndtering af sagen.

- Vi er altid stolte af vores personale, som passer godt på vores kunder på American Airlines-flyene. Vi er heldige, at vores medarbejdere er de bedste i branchen.

