Singapore åbner boblehotel for forretningsrejsende

Singapore åbner for det første coronavenlige forretningshotel, der gør det muligt at arbejde flere i samme rum

Vaccinerne ruller ud over hele verden, men internationale erhvervsrejser frarådes stadigvæk. Nu er det muligt at mødes med kolleger fra nær og fjern uden risiko for eksponering af corona.

Singapore har åbnet nyt coronasikkert boblehotel, der gør det muligt for erhvervsrejsende at afholde møder ansigt til ansigt. Det skriver Reuters.

Hotellet, Connect@Changi, åbner dørene for verdens første coronavenlige hotel med mødelokaler, der er udstyret med lufttætte glasvægge, separate ventilationssystemer og et mikrofonsystem, der er opført på hver side af glasset, der gør det muligt at kommunikere.

Derudover er der et rum med ultraviolet lys, der kan desinficere dokumenter, så de kan deles blandt kolleger.

En medarbejder viser, hvordan dokumenter bliver desinficeret. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix.

Hotellet er bygget i et Expo Center, der oprindeligt var designet til at afholde koncerter og konferencer. Nu kan erhvervsrejsende få glæde af hotellet.

Connect@Changi rummer 150 værelser og 40 coronasikre mødelokaler. Værelsesprisen starter omkring 1800 kr. pr. nat, hvilket inkluderer kost, lufthavnstransport og coronatests, der kræves i løbet af opholdet.

Rejsende skal tage en coronatest inden afgang, og igen når de lander i Changi lufthavn i Singapore. De sendes direkte fra lufthavnen til hotellet og retur igen. De besøgende har altså ikke adgang til Singapore.

Hotellet har allerede budt gæster fra Frankrig, Tyskland, Indonesien og De forenede Arabiske Emirater, velkommen.