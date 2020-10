Situationen er kritisk: Delfiner og hvaler kan blive udryddet

Det er tid til at handle nu, skriver mere end 350 forskere i et åbent brev til verdens ledere

Ned mod ti individer er tilbage.

Så kritisk er situationen for golfmarsvinet - også er kendt som vaquitaen - der er det mest truede havpattedyr i verden.

Og den er ikke alene om at sidde på 'udryddelsens knivsæg', advarer over 350 forskere fra 40 lande i et åbent brev. De vil have alle verdensledere til at tage affære og sikre bestanden af hvaler, delfiner og marsvin.

'Lad dette være et historisk øjeblik, hvor hele verden indser, at hvaler er i fare, og en kraftig bølge af handling følger fra alle', skriver forskerne.

'Selv de store hvaler er ikke sikre'.

Ifølge underskriverne er halvdelen af alle arter af hvaler i risiko for at blive udryddet.

Værst står det til for den nordatlantiske rethval - også kendt som nordkaperen.

Den mener forskere, at der blot er 400 individer tilbage af, og derfor er den kommet på listen over dyr, hvis eksistens er kritisk truet. I 70’erne og 80’erne kæmpede nordkaperen primært med hvalfangst, men nu er det plastic, klimaforandringer og kollisioner med skibe, der får bestanden til at svinde ind.

Den nordatlantiske rethval (nordkaperen) lever primært ved den amerikanske østkyst. I sjældne tilfælde er den blevet set i Det Irske Hav og ud for Norges kyster. Foto: Wikimedia Commons

Både den nordatlantiske rethval og golfmarsvinet er i stor risiko for at blive reduceret til kapitler i historiebøgerne inden for de kommende år.

'Det er nu næsten uundgåeligt, at disse arter følger den kinesiske floddelfin ned ad vejen mod udryddelse', står der i brevet.

Den kinesiske floddelfin var engang almindelig i Yangtze-floden, men menes nu at være uddød, skriver BBC.

Driver rovdrift på havet

Det globale opråb sker på initiativ af Mark Simmonds, der er seniorhavforsker ved Humane Society International og ansat ved University of Bristol.

De primære årsager til den kedelige udvikling er forurening og overudnyttelse af verdenshavene, lyder det fra de 350 forskere.

Ulovligt fiskeudstyr er det, som tager livet af flest af de fredede havdyr. Hvert år dør omkring 300.000 hvaler, delfiner og fisk, fordi de hænger fast i garn.

