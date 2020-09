Sjælden delfin stortrives efter virusudbrud

Det er de mange aflyste færger, der har fået delfinen til at vende tilbage i stort antal

Den enes død, den andens brød.

De mange færger, der sejler med turister mellem Hong Kong og Macau, har i årevis fortrængt den hvide kinesiske delfin fra Pearl River-flodmundingen.

Men nu har coronakrisen fortrængt færgerne. Og det har fået delfinerne til at vende tilbage.

Øh! Den er lyserød

Gået frem med 30 procent

Der er tale om en relativt sjælden delfinart. Forskere siger nu, at dens antal er gået frem med 30 procent ud for Hong Kong over de seneste måneder.

I marts blev al færgetrafik suspenderet i området, og det har altså fået delfinerne til at vende tilbage til området, som de tidligere er flygtet fra, forklarer Lindsay Porter, der er marinebiolog ved skotske St. Andrews Universitets afdeling for havpattedyr, til Reuters.

Ifølge Lindsay Porter elsker delfinerne den stilhed, som fraværet af færgerne har bragt med sig. Foto: Aleksander Solum/Reuters

Og det er ikke kun delfinerne, som har udfyldt tomrummet efter færgerne.

Det samme har Lindsay Porter og hendes forskerhold, der har udnyttet stilheden på vandet til at sende mikrofoner ned i vandet fra en båd og bruge droner til at overvåge delfinerne.

Forskerne konkluderer, at delfinerne har været hurtige til at tilpasse sig den nye virkelighed i dybet, hvor der er knap så meget larm som førhen. Derfor vil man sandsynligvis se, at delfinerne bliver hængende i området.

Trist udvikling

Der menes at leve omkring 2500 delfiner i Pearl River-flodmundingen.

Den indopacifiske pukkeldelfin - også kendt som den hvide kinesiske delfin - lever i farvandene mellem Australien og Sydøstasien. Foto: Bobby Yip/Reuters

Ifølge WWF er der dog sket et 'bekymrende fald' i antallet af de hvide delfiner i området over de seneste år.

- Jeg føler undertiden, at vi studerer delfinernes langsomme død. Det er meget trist, fortæller Lindsay Porter.

Det er især overfiskeri, vandforurening, tung skibstrafik og byudvikling langs kysterne, der truer den sjældne delfin.

