Sjælden kæmpegrib set i Danmark: - Det er en stor sensation

- Det er en meget stor fugl. Den kan have et vingefang på 2,8 meter. Det er en stor sensation, siger Rolf Christensen, som er ornitolog ved Grenen Fuglestation, til Ekstra Bladet.

Han er en blandt cirka 150 fugleentusiaster, som i weekenden havde fornøjelsen af at se en sjælden gæst i Danmark i levende live.

For kun 10. gang nogensinde blev en gåsegrib nemlig spottet her til lands. Sidste gang en gåsegrib blev spottet i Skagen var i 1986.

- Man kan se på oversiden af fjerene, at den er ung, den skal ikke yngle i år. De kan nogle gange flyve meget langt, når de er i deres første leveår, fortæller Rolf Christensen om gåsegribben.

Ornitolog Rolf Christensen fortæller, at man på fuglens fjer kan se, at der er tale om en ung gåsegrib. Foto: Leif Jensen/Grenen Fuglestation

Omkring 150 fugleentusiaster fra hele landet nåede at se fuglen i Skagen, hvor den opholdt sig mellem torsdag og lørdag. Foto: Leif Jensen/Grenen Fuglestation

Hos Grenen Fuglestation regner de med, at fuglen har fløjet omtrent 2.200 kilometer fra Spanien for at komme til Danmark.

I Spanien hører den største bestand af gåsegribbe i Europa til.

Blev i tre dage

Gåsegribben blev første gang spottet nær Skive 15. maj og efterfølgende i Skagen i torsdags. Den fløj videre fra Danmark lørdag ved 10-tiden.

- Slutningen af maj er der, hvor der kommer flest fuglekiggere herop. Der sidder én lige syd for byen og spotter den her grib og siger: 'Nu er der en gåsegrib her', og alle smider alt, hvad de har i hænderne, for at se den, fortæller Rolf Christensen.

Heldigvis for entusiasterne valgte fuglen at blive i Skagen i tre dage.

- Alle får den at se. Den sidder blandt andet ude ved Grenen, og sætter sig også på jorden. Den er megasjælden, og alle er glade, siger ornitologen.

- En kæmpe fugl

En gåsegrib er en stor fugl, som kan veje op til 11 kilo og have et vingefang på op til 2,8 meter, og det er da også meget uvant at se en grib i Danmark, fortæller Rolf Christensen.

- En grib i Danmark er noget helt specielt. De hører til sydpå, så det var en stor oplevelse for alle dem, der kom forbi Skagen og så den. Jeg har selv set den fra mit hus. Man kunne stå ved sit eget hus og se en gåsegrib bevæge sig henover, fortæller han.

På dette flotte billede, hvor gåsegribben flyver ved siden af en gråkrage, kan man tydeligt se gribbens størrelse. En gråkrage har et vingefang på ca. 92 cm. Foto: Erik Christophersen/Grenen Fuglestation

Det er 34 år siden, arten sidst har været i Skagen, så det kom som en stor og glædelig overraskelse for Rolf Christensen, at den lagde vejen forbi.

- Det er en art, jeg meget gerne har villet se heroppe i mange år. Tendensen er, at de kommer mere til Danmark, end vi nogensinde har set før, men det er stadig kun 10. gang, den er set i Danmark i alt, siger han.

Den store rovfugl yngler på klippehylder og lever kun af ådsler eller syge dyr, blandt andet får og køer.

Du kan se flere billeder af gåsegribben på den lokale fugleentusiast Erik Christophersens blog her.

