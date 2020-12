Sjælden klumpfisk skyllet i land ved Kolding

Naturvejleder Jørn Chemnitz fra Kolding Naturskole fik pludselig travlt, da han forleden aften fik et uventet opkald fra en hundelufter, der havde gjort et usædvanligt fund ved Skibelund.

Intet mindre end en klumpfisk var skyllet i land på stranden. Det skriver Kolding Netavis.

Og det kunne få Jørn Chemnitz ud af fjerene.

- Jeg tænkte, at jeg måtte derud og hente den, inden der gik mårhunde, ræve eller noget andet i klumpfisken. I nattens mulm og mørke kørte jeg over stok og sten med trillebøren henover stranden. Jeg tænkte, at det var noget af det mest sindssyge, som jeg har lavet nogensinde. Men sådan er det, at være naturvejleder, fortæller Jørn Chemnitz til Kolding Netavis.

Klumpfisken er nemlig ikke en fast beboer i de danske farvande, men lever sædvanligvis under mere eksotiske dybder. Den foretrækker det varmere vand, hvor den primært smæsker sig i gopler, som den fanger på ned til 600 meters dybde.

Dette er en af årsagerne til fiskens vane med at lægge sig fladt i havoverfladen og 'slikke sol', da den har brug for varmen fra strålerne efter de kolde dykketure.

Varmere klima giver nye arter

Med en gennemsnitsvægt på op til 1000 kilo og -længde på 1,8 meter, er klumpfisken den tungeste af arten benfisk. Faktisk kan den blive over tre meter lang og nå en vægt på 2,3 ton.

Så stor var eksemplaret i Kolding dog ikke. Jørn Chemnitz vurderer, at den vejer mellem 12 og 15 kilo,

Den mærkværdige fisk dukker gerne op herhjemme, når vandet er varmt, men stikker snuden sydpå, når temperaturen falder. Desværre havde denne klumpfisk misset billetten. Det fik fatale konsekvenser, da klumpfisk ikke kan overleve i vand under 15 grader.

Naturvejlederens bud er, at fisken har stået og hygget sig i en varm boble et sted ude i Lillebælt, og siden har ladet sig overraske af, at temperaturen pludselig er faldet, skriver Jyske Vestkysten.

Det er dog hverken første eller sidste gang, en klumpfisk vil blive fundet på de danske kyster. I takt med at temperaturen stiger i havene, ser vi flere, som bliver heroppe og ender med at strande, når det bliver vinter, forklarer vejlederen til Jyske Vestkysten.

Jørn Chemnitz ser stadig flere fiskearter ud for kommunens kyster, man normalt ikke møder i danske farvande. Deriblandt sardiner, multe, havbars og ansjoser skriver DR.

Hvert år skyller op mod ti klumpfisk i land i Danmark. Så vidt vides er tilfældet i Kolding dog den eneste i år.

