Sjælden tegning til trecifret millionbeløb skal under hammeren

I næste måned skal en sjælden tegning, som er lavet af den legendariske renæssancekunstner Michelangelo, til salg hos auktionshuset Christie's i Paris.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tegningen er yderst sjælden og er vurderet til at kunne indbringe et svimlende beløb på 30 millioner euro. Det svarer til over 223 millioner danske kroner.

- Denne tegning, tror jeg, er en af ​​de mest spændende opdagelser, der er gjort inden for tegninger af gamle mestre i lang tid, lyder det fra Stijn Alsteens, Christie's internationale leder i afdelingen for gamle mestertegninger.

Fransk nationalskat

I 1907 blev tegningen solgt i Paris. Frem til 2019 lå tegningen mere eller mindre hengemt, indtil en af Christie's kunsteksperter fik den i hænderne og kunne bekræfte, at der var tale om et af Michelangelos egne værker.

Tegningen menes at være en af kunstnerens tidligere værker fra omkring slutningen af det 15. århundrede. Den forestiller en mand, som omfavner sig selv på en sådan måde, at det nærmest ser ud til, at han fryser. To andre personer står ved siden af manden på tegningen.

Værket er tidligere blevet udpeget som en fransk nationalskat, hvilket har betydet, at den ikke måtte forlade Frankrig. Det er sidenhen blevet ophævet, sådan at tegningen nu kan sælges videre til personer, der er bosat i hele verden.



Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix