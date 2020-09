Sjældent fænomen: Chance for nordlys langt sydpå

Normalt er det Tromsø, som nordmændene forbinder med nordlys.

Byen er placeret i det nordlige Norge og ligger inden for en radius af 2500 kilometer fra den magnetiske nordpol, hvor man taler om, at betingelserne er optimale for at se den natlige himmeldans, der på latin kaldes 'aurora borealis'.

De næste dage behøver man dog ikke køre længere nordpå end Oslo og Bergen.

Det skriver Dagbladet.no

Se også: Hotel sagsøger turist for negativ anmeldelse på Tripadvisor

Stort koronahul i solen

Det er set før, men dog sjældent, at nordlyset stråler over Norges hovedstad.

Rykket sydpå skyldes geomagnetiske storme med solvinde på op til 600 meter i sekundet.

Artiklen fortsætter under billedet …

Nordlys er omgivet af myter. Vikingerne mente, at det var glimt af valkyriernes rustninger, mens Grønlands inuitter hævdede, at det var de døde, der spillede bold med kraniet fra en hvalros. Arkivfoto: Alexander Kuznetsov/Ritzau Scanpix

De geomagnetiske storme er resultatet af et såkaldt koronahul.

- Koronahuller er mørke områder i solens varme atmosfære, siger Pål Brekke, der er chef for rumforskning ved Norsk Rumcenter, til Dagbladet.

- Her 'sprøjter' der solvinde ud med dobbelt så stor hastighed som i resten af solen. Og når et sådan hul går i rotation mod solens kerne, så sigter det mod os.

Se også: Ø på tidsrejse: Vil indhente New Zealand

Kan ses i det nordøstlige USA

Ifølge norsk TV 2 er der endda en chance for, at nordlyset vil kunne ses i Kristiansand, som er en af de sydligste byer i Norge.

Også på den anden side af Atlanterhavet meldes der ifølge Travel+Leisure om en unik mulighed for at se nordlys.

Her er det normalt Alaska og det nordvestlige Canada, der er synonym med nordlys.

De kommende dage er en lang række amerikanske stater i spil til at få besøg af det fascinerende naturfænomen, herunder New York, Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Montana, Idaho og Washington.

Sjældent set delfin på besøg i Skagen Havn