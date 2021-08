Sjældent krigsskib opdaget i sunken by

Det sagnomspundne, gamle Egypten bliver ved med at fascinere, og nu løftes sløret en smule mere for landets mystik.

Som kun nummer to af sin slags er dykkere nemlig lykkedes med at finde et godt 25 meter langt, fladbundet skib komplet med både to årer og et stort sejl. Skibet blev fundet under rester fra et nærtliggende, kollapset tempel i den sunkne by Thônis-Heraklion.

Opdagelsen af skibet skete i forbindelse med en mission ledet af Europæisk Institut for Undervandsarkæologi (IEASM). Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en anden del af byen fandt man også rester fra en begravelsesplads, der menes at være blevet brugt af græske indbyggere i den egyptiske fortidsby.

Vragrester fra et sunket krigsskib. Foto: The Egyptian Ministry of Antiquities/Ritzau Scanpix

Opdagelsen skaber begejstring hos Egyptens ministerium for antikviteter.

- Denne opdagelse illustrerer på smukkeste vis tilstedeværelsen af græske handelsmænd, der boede i byen, udtaler ministeriet ifølge nyhedsbureauet og tilføjer:

- De byggede deres helligdomme tæt på Amun-templet. Begravelsespladsen og templet blev ødelagt samtidig, og ruinerne er derfor fundet liggende sammen.

Skibets stil vidner også om yderligere forbindelse mellem Grækenland og Egypten. Det er ifølge ministeren tydeligt, at det i sin tid blev bygget ud fra en klassisk, græsk tradition, men det bærer også præg af flere egyptiske elementer.

Thônis-Heraklion blev opdaget mellem 1999 og 2001 nær Alexandria, som nu er Egyptens næststørste by. Byen sank i havet under et jordskælv i det 2. århundrede før vor tidsregning.

Den sunkne by fungerede i sin tid som den største adgang til Egypten fra Europa.