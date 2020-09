Sjældent set delfin på besøg i Skagen Havn

Havnen i Skagen har i weekenden haft besøg af en delfin, og mandag aften hoppede den livligt rundt. Men det kan også være bekymrende, at den er her, siger hvalekspert

I havnebassinet mellem Pakhuset og Skagen Fiskerestaurant, hvor en familie sad klar med et kamera, hoppede en delfin livligt rundt.

Der har den ifølge Kanal Frederikshavn svømmet rundt siden lørdag.

Det er yderst sjældent, at denne type delfin bliver set i danske farvande. Faktisk er det kun tredje gang, den bliver set her. Der er tale om en stribet delfin, og normalt ville den svømme rundt med andre af samme type længere sydpå.

Men nu har den altså slået sig ned for en stund i havnen i Skagen.

- 2020 har været et særligt år på mange måder. Og det har det altså også, når det kommer til delfiner, fortæller Carl Kinze, der er hvalekspert. I år har der nemlig været fire forskellige slags delfiner.

Kamp om de danske farvande

Den hvidnæsede delfin og den almindelige delfin er mest typiske at se her i Danmark.

Men på grund af de stigende havtemperaturer, som den globale opvarmning fører med sig, er også øresvinet og den stribede delfin, som den der er blevet set i Skagen, kommet hertil.

Det kan godt bekymre Carl Kinze, der siger, at det værste scenarie vil være, at de begynder at bekrige hinanden.

- Den ene yderlighed er, at de finder ud af, at de alle kan være der og dele føden. Men den anden er, at de begynder at bekæmpe hinanden og forsøger at fortrænge de andre ud af området, siger han.

- Det er jo naturens gang på den ene og den anden måde. Men det er absolut spændende, at de er her.

Derfor hopper den rundt

Carl Kinze fortæller, at der kan være mange grunde til, at den opfører sig, som den gør.

- Det kan være livsglæde, for at markere sig eller for at fange fisk, siger han.

Hvaleksperten fortæller også, at det er svært at sige, hvorfor den lige netop er i Skagen Havn.

- Havne kan jo være sluser for fisk, så det kan meget vel være derfor, den holder til der. Men vi ved det af gode grunde ikke. Vi kan jo ikke spørge den.

Men en af farerne ved, at delfiner begynder at opholde sig i havneområder, er, at de begynder at opføre sig unaturligt.

- De kan begynde at opføre sig stereotypt. Altså ligesom den adfærd, vi kender fra dyr i zoo, siger Carl Kinze. Det er i forvejen allerede unaturligt, at den holder til i havnen alene i stedet for ude på havet sydpå sammen med en flok.

Carl Kinze siger, at man generelt gerne hører fra danskere, der ser delfiner i de danske farvande.

- Det hedder noget så flot som borgerforskning. Og det kan altså bare være rigtig hjælpsomt for det arbejde, vi laver.