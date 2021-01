Sjællandsk rev var forsvundet: Nu skal det genetableres

Engang lå et stort stenrev ud for byen Hundested i det nordlige Sjælland.

Men revet forsvandt, i takt med at fiskere i 1800 og 1900-tallet begyndte at samle stenene op fra havbunden og læsse dem op i både, så de kunne bruges til havnemoler.

Nu er processen vendt på hovedet.

Således bliver tonsvis af klippestykker i disse dage sænket i havet ud for Hundested.

Formålet er at genskabe det undersøiske stenrev, Hunderevet, der for at det ikke skal være løgn har givet navn til den nærtliggende by.

Trist med bar sandbund

Det var fritidsdykker Frank Eske-Lund fra foreningen Hunderevet, der kom på idéen med at genskabe det gamle rev.

Han var ude at dykke i det område, hvor det plejede at ligge.

- Som dykker er det trist at se en bar sandbund, når man nu ved, hvor meget liv et rev tiltrækker lige fra alger, mikroorganismer, muslinger til større havdyr som torsk, sæler og marsvin, siger Frank Eske-Lund til TV 2 Lorry.

Initiativtagerne håber, at stenrevet kan være med til at styrke den nordsjællandske kyst mod stigende vandstande. Foto: Frank Eske-Lund

Klippestykkerne bliver sejlet ind fra Norge. Foto: Frank Eske-Lund

Erfaringer fra andre steder i Danmark tyder på, at han har ret. Det er nemlig langt fra første gang, at et dansk stenrev har fået kunstigt åndedræt. Og som oftest går der ikke mange år, før det myldrer med liv i vandet.

Et skoleeksempel er Als Stenrev, der fik nye sten i 2012. Knap et årti senere er området fyldt med fisk, krabber, muslinger og søstjerner, skriver TV 2 Lorry.

Værn mod klimaforandringer

Ifølge DTU Aqua har stenfiskeri fra 1900 til 1999 fjernet 8,3 millioner kubikmeter sten fra kystnære områder i Danmark - omtrent størrelsen på Fanø.

Disse blev dannet under den sidste istid for mere end 10.000 år siden.

Nu er stenrev igen begyndt at skyde op af den danske havbund rundt om i landet. Og det er ikke kun godt nyt for fisk og havdyr, men også for kystsikringen.

Forskere har nemlig en formodning om, at kystnære stenrev under vandet kan bremse havets bølger, når de slår ind mod land, og at stenrevene dermed virker som et værn mod de storme og stigende vandstande, som klimaforandringerne ventes at bringe flere af.

