Skal du på skiferie? Et brækket ben kan koste dig en kvart million

Vinterferien er lige om hjørnet, og tusindvis af danskere tager hvert år afsted på skiferie i lige præcis den uge. Men selvom man måske følte sig som en sand alpin-atlet sidste år, betyder det nødvendigvis ikke, at evnerne og formen er lige så god i år.

Hvert år får skiferien nemlig en kedelig afslutning for mange sne-elskende danskere, som ender med at måtte humpe hjem til Danmark med en skade. Ifølge SOS International er der hvert år hele 1500 nordiske skiturister, der kommer til skade på pisterne og må behandles akut.

Og en skade kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis man ikke har sin forsikring på plads, for så er erstatningen for egen regning. Og hvis skaden så også er så slem, at man har brug for akut hjemtransport med ambulancefly, kan prisen nemt løbe op i en kvart million kroner.

- Det er ærgerligt at bruge feriedagene på et hospital. Du går ikke bare glip af skiløb, men risikerer også at hænge på en kæmpe regning, hvis du ikke er forsikret. Derfor er det vigtigt, at du gør dit hjemmearbejde og undersøger, om du er tilstrækkeligt dækket. Det er nemlig en bekostelig affære, hvis man selv skal betale sygetransport, indlæggelse eller i værste fald ambulancefly hjem, forklarer Lise Agerley, der er kommunikationsdirektør i Alka Forsikring.

Også skadedirektør i Alm. Brand, Brian Wahl Olsen, påpeger, at det er godt at dække sig ind med en rejseforsikring, hvis man skal på skiferie. Det er nemlig ikke kun behandlingen, der koster kassen, men altså også hjemturen, som i den grad kan blive en kostelig affære:

- Har man brug for at have et ekstra sæde foran sig i flyet, hvor gipsbenet kan være, og skal man også have en hjælper med, løber det hurtigt op i mange tusinde kroner, hvis ikke man har en forsikring, der betaler udgiften. Det er en ærgerlig regning selv at stå med, siger Brian Wahl Olsen.

Det blå sygesikringskort dækker ikke

Selvom mange af danskernes foretrukne skidestinationer ligger i Europa, hvor mange tror, at de er fuldt dækket af det blå sygesikringskort, så dækker kortet ifølge Alka og Alm. Brand altså ikke behandling på privathospitaler og klinikker, og det dækker heller ikke speciel hjemtransport med ambulancefly.

Ifølge beregninger fra SOS International koster en skiskade i gennemsnit tæt på 18.000 kroner, men en simpel skade såsom et forvredet knæ med efterfølgende kikkertoperation på et privat lokalt hospital kan hurtigt løbe op i hele 71.000 kroner.

- Vi ser desværre, at uheldige danske skiturister, som ikke har vores lægeteam med på råd, kan opleve at blive opereret akut i for eksempel knæ og kraveben, hvor et dansk hospital ville have set tiden an. Sådanne operationer kan være unødvendige og endda udgøre en risiko i sig selv, siger divisionsleder i SOS International, Karin Tranberg.

Når man som skiturist alligevel kan risikere at komme under kniven, er forklaringen ifølge de to forsikringsselskaber samt SOS International typisk, at det er en god forretning for det enkelte hospital:

- Der er gode penge i det, og som turist er det svært at vide, hvornår man skal sige nej til en operation, hvis man selv skal tage stilling, siger Karin Tranberg.

Fysioterapeut: Husk at gøre dette

Allerede hjemmefra kan du dog forberede dig på de aktive ferie-dage, hvor kroppen og teknikken måske ikke er i topform efter et helt år uden ski.

Ifølge skiinstruktør og fysioterapeut hos FysioDanmark Natasja Fürstein Jørgensen er en af de første ting, man skal tjekke op på, nemlig sit udstyr.

- Mange bruger kun deres udstyr en til to gange om året. Derfor er det en god ide at få en professionel til at tjekke, at ski og bindinger er indstillet korrekt til din vægt og dit skiniveau. Skiene skal være indstillet, så de ikke bare falder af med det samme, men falder af, hvis du styrter, siger Natasja Fürsteing Jørgensen og fortsætter:

- Ski, der ikke falder af, når man styrter, er årsag til mange af de hyppigste skader, nemlig ledbåndsskader i knæet. Også tommel- og håndledsskader er hyppige, fordi man ikke holder korrekt på stavene.

Derudover fortæller fysioterapeuten, at en simpel opvarmningsrutine på 10 minutter hver morgen, inden man spænder skiene, kan gøre underværker, da en kold og stiv krop er ekstra udsat for skader.

- Lav nogle squats og sprællemandshop, så du får gang i blodcirkulationen og pulsen op. Løb lidt rundt i støvlerne, hop på stedet, lav cirkelbevægelser med hofterne. Så er kroppen vågen, varm og klar på at modstå eventuelle fald og vrid i sneen.

Styr på rejseforsikringen – 5 hurtige Cirka hver 10. dansker kommer til skade på skiferien. Derfor er det vigtigt at have styr på sin rejseforsikring, inden man tager afsted, og at man sikrer sig, at den omfatter skiskader. Europæiske Rejseforsikring opfordrer derfor alle til at tjekke følgende: Dækker din rejseforsikring ski? Hvis ja, så tjek, om den også dækker offpiste og park, som hos mange selskaber går ind under ekstremsport. Er man ikke dækket for ekstremsport, koster det mange steder min. 50.000 kr. at blive hentet med helikopter. Husk det blå sygesikringskort! Har du kun det gule, kan du være nødsaget til selv at lægge ud på behandlingsstedet, indtil du kommer hjem og kan få refunderet pengene. Med det blå kort har du som tommelfingerregel kun ret til behandling som en almindelig borger i det EU/EØS-land, du rejser i. Det vil sige, at al behandling, der går udover den offentlige sygesikring i det land, du befinder dig i, skal du selv betale. Det blå kort dækker heller ikke hjemtransport til Danmark, hvis du kommer til skade eller bliver syg på din rejse. Hvis du vil være sikker på at undgå ekstraudgifter og få hjælp, hvis du akut får brug for det, er det en god idé at tegne en rejseforsikring inden, du tager på skiferie. Hvis du er impliceret i et uheld, hvor en anden skiløber kommer galt afsted, og politiet efterfølgende vurderer, at du bærer ansvaret, kan du risikere at skulle betale en stor erstatning. Tjek derfor altid, om du har en ansvarsdækning i din indboforsikring eller rejseforsikring inden, du tager på skiferie. Husk, at du er forpligtet til i flere lande at oplyse dine kontaktoplysninger, hvis du er skyld i en ulykke - og omvendt, sørg altid for at få personoplysninger, hvis du bliver involveret i en ulykke forskyldt af andre. Er du i tvivl, kan du kontakte Europæiske Rejseforsikring for råd og vejledning Kilde: Europæiske Rejseforsikring

