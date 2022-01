Skal du på skiferie? Her er restriktionerne for populære rejsemål

Det er fortsat muligt at tage på skiferie ved mange populære skidestinationer i Europa. Her er, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal på skiferie

Skisæsonen er for alvor over os.

Og selv om der har været begrænset med muligheder for at stå på ski som følge af coronapandemien, så er det altså muligt at tage på skiferie flere steder rundt om i Europa.

Du bør dog være opmærksom på, at du kan møde en række restriktioner i forbindelse med din udenlandsrejse, og at disse restriktioner kan variere fra destination til destination.

Ekstra Bladet har her samlet en oversigt over de mest centrale ting, du bør vide, før du tager afsted til et af disse populære skisportssteder.

Vær opmærksom på, at gældende restriktioner kan ændre sig med kort varsel, og at pågældende artikel giver et øjebliksbillede af de nuværende rejserestriktioner.

Du bør derfor løbende holde dig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Østrig

Den seneste tid har myndighederne i Østrig indført en række coronarestriktioner, som har vakt stor bekymring blandt danske skiturister.

Nogle af restriktionerne er rullet tilbage, hvor det blandt andet er blevet nemmere at rejse til Østrig fra 24. januar.

For danskere betyder det blandt andet, at man kan undgå at komme i karantæne i 10 dage i forbindelse med indrejse, hvis man da ellers lever op til en række krav.

Alle over 12 år skal kunne fremvise dokumentation på, at man er færdigvaccineret. Det vil sige, at man enten har fået to stik af en godkendt vaccine mod coronavirus, eller at man har fået et stik af Johnson&Johnson-vaccinen inden for de seneste 270 dage.

Udover vaccinen skal man kunne leve op til et af følgende krav:

Man kan enten have modtaget en boostervaccine, som betragtes for at være gyldig, hvis den er taget inden for 270 dage

Alternativt kan man fremvise en negativ PCR-test, som højst må være 72 timer gammel på ankomsttidspunktet

Sidst kan man vise dokumentation på, at man har været smittet med covid-19 inden for de seneste 180 dage, såfremt ens sygdomsforløb er overstået

Har man været smittet inden for pågældende periode, er det ikke nødvendigt at være vaccineret i forvejen, såfremt man kan fremvise en negativ PCR-test. Hvis det ikke er muligt at tage en negativ PCR-test kan man fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring, som skal være på enten tysk eller engelsk

For børn og unge mellem alderen mellem 12 til 15 (født efter den 1. september 2006), som hverken er færdigvaccineret eller kan fremvise dokumentation på et overstået sygdomsforløb, gælder følgende:

Man skal udfylde det såkaldte Holiday Ninja Pas, som du kan finde her

Ninja-passet er kun gyldigt, hvis det kommer sammen med et negativt testsvar på en PCR-test, som maksimalt må være 72 timer gammel, hvorfor det også er påkrævet at have i forbindelse med indrejse

Du bør i øvrigt være opmærksom på, at der mange steder er krav om at bære mundbind af typen FFP2. Det gælder blandt andet i supermarkeder, på restauranter, på hoteller og i offentlig transport.

Der er ligeledes mundbindskrav i lukkede skilifte og på øvrige udendørsarealer, hvor det ikke er muligt at overholde en afstand på to meter. På selve pisterne er det ikke nødvendigt at bære mundbind.

Frankrig

Som færdigvaccineret dansker er man ikke længere omfattet testkrav ved indrejse til Frankrig.

Er du derimod ikke færdigvaccineret men tidligere smittet med covid-19, så er det påkrævet at fremvise bevis for, at smitten er sket for mindst 11 dage og højest 6 måneder siden.

Danskere, der ikke opfylder de to ovenstående krav, skal fremvise en negativ PCR- eller antigen-test. Testen må højest være 24 timer gammel. Uanset din vaccinations- og smittestatus skal du udfylde en tro- og loveerklæring før indrejsen til Frankrig.

Ved besøg på barer og restauranter er det ikke længere tilstrækkeligt at kunne fremvise en negativ test. Fra 24. januar gælder kun coronapas i form af bevis for tidligere smitte eller færdigvaccination.

Frem til 16. februar vil natklubber og diskoteker være lukkede. I skiområder gælder det, at man i lukkede lifte, skiskoler og køer skal bære maske. I andre lukkede offentlige rum er der også maskekrav, når man bevæger sig rundt

Fra 15. februar vil voksnes coronapas i Frankrig blive ugyldigt, hvis man ikke er blevet revaccineret højst fire måneder efter at være færdigvaccineret.

Hvis man har fået boosterstik inden 15. februar, vil det ikke påvirke ens vaccinationstatus, selvom der er gået længere tid end fire måneder mellem anden og tredje vaccination.

Italien

Hedder destinationen Italien, gælder der andre regler for indrejse.

Fra 31. januar er et gyldigt coronapas påkrævet, men det skal være i sammenhæng med en negativ PCR-test, der ikke må være mere end 48 timer gammel, hvor en kviktest kun må være 24 timer gammel.

Hvis du ikke kan fremvise enten gyldigt coronapas eller bevis for tidligere smitte, skal du i fem dages isolation. Denne kan afbrydes, hvis man tester negativ på enten en PCR-test eller en kviktest på femtedagen.

En elektronisk indrejseformular skal udfyldes inden indrejse. Børn under 18 år skal registreres på en voksens formular.

Ud over en negativ test og et gyldigt coronapas, skal man som noget nyt også have et certifikat, der viser, at man har en ansvarsforsikring for at stå på ski i støvlelandet.

Du vil blive mødt af yderligere restriktioner på de italienske skisportssteder. Et såkaldt super green pass er nødvendigt for at få adgang til skiliftene. Super green-passet betyder, at man enten er vaccineret eller tidligere smittet med covid-19.

Det samme gør sig gældende, hvis man opholder sig på barer og restauranter. Fra 1. februar vil gyldighedsperioden på super green-passet blive forkortet fra ni måneder til seks måneder efter sidste vaccinestik.

Schweiz

Alpelandet har også åbnet skiområderne for udenlandske turister, men for at kunne rejse ind i Schweiz skal man opfylde en række krav.

Ikke-vaccinerede skal kunne fremvise en negativ PCR-test, som højst må være 72 timer gammel, eller en negativ kviktest, der højst må være 24 timer gammel.

Ved indrejse til Schweiz med enten fly eller bus skal man udfylde en indrejseformular.

Schweiz har ingen krav om vaccine, hvis man befinder sig i udendørsområder eller i skilifte. På restauranter og barer ser situationen dog anderledes ud, hvor der er krav om vaccination eller immunitet fra tidligere smitte med covid-19.

Desuden er der krav om en negativ covid-19 test på barer og diskoteker, medmindre man er blevet færdigvaccineret inden for de seneste fire måneder, har fået et boosterstik eller har været smittet.

Ovenstående krav er gældende indtil 31. marts.

Sverige

Skal du på skiferie hos vores svenske naboer, er der krav om gyldigt coronapas ved indrejse.

Et gyldigt coronapas kan opnås på flere måder ved enten at være vaccineret, have en negativ test, der højst er 72 timer gammel, eller have været smittet inden for de seneste seks måneder.

På skisportsstederne er barer og restauranter åbne, men de må ikke holde åbent til længere end klokken 23.

I Sverige er der ikke krav om mundbind, men det er sandsynligt, at flere varmestuer vil holde lukket, da man højest må være otte personer pr. selskab.

Desuden blev det fra 23. december forbudt at servere til stående i barer, hvilket har medført, at flere natklubber og diskoteker må holde lukket.

Norge

Ved indrejse til Norge skal man have udfyldt et indrejseregistreringsskema højst 72 timer før ankomst til Norge. Desuden skal man tage en covid-19 test ved grænsen uanset vaccinationsstatus.

Hvis der ikke forefindes en teststation ved grænsen, er det den rejsendes eget ansvar at tage enten en offentligt administreret kviktest eller en selvtest inden for 24 timer.

Tester man positiv, skal man gå direkte i isolation på et karantænehotel.

Efter tre dage kan karantænen ophæves, hvis man tester negativ på en PCR-test. Hvis man er ankommet i bil, er det tilladt at køre tilbage til Danmark i stedet.

Fra 26. januar frafaldt det tidligere gældende krav om ti dages karantæne ved ankomst, hvis man ikke var vaccineret. Desuden må barer og restauranter igen servere mad og drikkevarer indtil klokken 23.

I butikker og andre steder, hvor det er svært at holde afstand, skal man bruge mundbind. Desuden er det en god idé at holde sig opdateret, da restriktionerne ofte bliver tilpasset.