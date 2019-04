Skal du prøve den? Nu åbner verdens vildeste rutsjebane

Er du til sus i maven, høj fart og følelsen af tæt på frit fald mod jorden, så skal du et smut til Canada, for her er en ny rutsjebane med navnet Yukon Striker snart åben for gæsterne. Rutsjebanen er en såkaldt dive coaster-rutsjebane, og den slår flere verdensrekorder inden for den kategori.

Med en topfart på 130 km/t er Yukon Striker således den hurtigste dive coaster i verden. Desuden er forlystelsen den længste af sin slags i verden med sine 1105 meter, og Yukon Striker tager også med sin højde på 75 meter titlen som den højeste dive coaster i verden.

Det skriver Canada's Wonderland, som er forlystelsesparken, hvor Yukon Striker nu snart åbner for gæsterne, i en pressemeddelelse,

Som du kan se i videoen over artiklen, venter der fra toppen vovehalsene, som sætter sig på rutsjebanen, en vild tur direkte ned mod jorden, inden rutsjebanen suser under et bassin.

- Tager vejret fra dig

De første heldige har fået lov at prøve rutsjebanen, og skal man tro parkens manager, så venter der gæsterne noget af en oplevelse.

- Turen på Yukon Striker tager vejret fra dig, siger Norm Pirtovshek, manager i Canada's Wonderland.

- Yukon Strikers 1105 meter stålbane skyder gennem fire dynamiske inversioner hen over gæsterne i det nye temaområde Frontier Canada. På toppen vil du opleve tre sekunders komplet spænding, mens du stirrer i en 90-graders vinkel 75 meter direkte ned i en undervandstunnel, siger han.

Parken og den nye rutsjebane åbner sæsonen 3. maj.

