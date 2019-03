Skal du til Thailand? Ferie-favoritten bandlyser alkohol

Forud for det kommende parlamentsvalg vil det ikke være muligt at købe alkohol denne weekend

Thailand er kendt for at være et party-paradis, hvor man kan svede tømmermændene ud på stranden dagen efter.

Denne weekend vil der dog ikke være nogen mulighed for at være spruttet op, for alkohol er blevet bandlyst i den populære ferie-favorit.

Det beretter News.com.au.

Parlamentsvalget i Thailand vil blive afholdt denne weekend, og ligesom på de fem hellige dage i buddhismen vil sprut ikke være tilladt at købe nogen steder i landet.

Fængsel og bøde

Alkoholforbuddet vil træde i kraft den 23. marts klokken 18.00 og vare indtil den 24. marts klokken 18.00, hvilket betyder, at der ikke vil blive solgt nogen form for alkohol i 24 timer.

Overholder du ikke loven, kan du se frem til fængselsstraf og en bøde.

- Forbuddet mod salg af alkohol er obligatorisk ved lov, siger Col Sermpan Sirikong, vicepolitidirektør på Phuket.

- Politiet vil håndhæve det på samme måde, som vi gør det for de fem buddhistiske religiøse dage i løbet af året.

- Jeg tror, at udenlandske turister vil forstå, at denne lov skal følges.

Lovbrydere vil kunne se frem til op til seks måneders fængsel og en bøde på 2000 kroner (10.000 baht).

Bandlysningen af alkohol er blevet besluttet for at forhindre valgmanipulation og bestikkelse, da valgstederne tidligere har afholdt fester for at tiltrække vælgere.

Parlamentsvalget vil finde sted den 24. marts, hvor valgstederne vil lukke klokken 17.00. Det er det første valg siden 2011 efter militærkuppet, der fandt sted i 2014.

