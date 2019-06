Skal du til USA? Myndighederne vil tjekke dine profiler på Facebook og Instagram

De amerikanske myndigheder vil tjekke dine kontoer på de sociale medier, som du har brugt inden for de seneste fem år, når du ansøger om visum.

Det fortæller New York Times og News.com.au.

Reglerne trådte i kraft fredag 31. maj og dikterer, at myndighederne kan få adgang til fotos, lokationer, fødselsdage og andre personlige informationer, som du har delt på dine sociale medie-kontoer.

Helt konkret skal man ved en visum-ansøgning om indrejse i USA oplyse navnet på enhver konto, man har haft gennem de seneste fem år på et socialt medie som f.eks. Instagram, Facebook og Twitter.

- Vi anmoder allerede om visse kontaktoplysninger, rejsehistorie, oplysninger om familieforhold og tidligere adresser fra alle ansøgere, oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse ifølge New York Times.

- Vi arbejder konstant på at finde mekanismer til forbedring af vores screeningsprocesser for at beskytte amerikanske borgere, samtidig med at vi støtter lovlig rejse til USA, lyder det videre.

Myndighederne vil også tjekke tidligere telefonnumre, mailadresser og YouTube-kontoer.

Vækker bekymring

Hos flere organisationer ser de tiltaget fra de amerikanske myndigheder som en bekymrende udvikling.

- Dette er et farligt og problematisk tiltag, som ikke gør noget for at adressere sikkerhedsproblemer, men i stedet rejser væsentlig bekymring om retten til privatliv og First Amendment-problemer for borgere og immigranter, siger blandt andre Hina Shamsi, som er direktør for organisationen American Civil Liberties Union's National Security Project.

- Forskning viser, at denne form for overvågning gør, at folk er mindre tilbøjelige til at tale frit og mødes med hinanden i online-samfund, der er vigtigt i det moderne liv, siger vedkommende.

Skal man til USA i under 90 dage, er det som udgangspunkt visumfrit, men man skal søge hos ESTA under alle omstændigheder, skriver det danske udenrigsministerium på sin hjemmeside.