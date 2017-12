Svensk skiløb og hygge

Der er ikke en finger at sætte på Sveriges skisportsdestinationer. Udsigten til de grønne graner kan mange steder måle sig med Alpernes sneklædte tinder, hytterne er store og rummelige, og skiskoleinstruktørerne er ét stort smil, når de igen og igen får små tumlinge ind på rad og række.

Første gang vi var i Sverige var i 2015, hvor bilen var pakket med unger, varmt tøj og frosne middagsretter. Destinationen var Tandådalen, som sammen med Hundfjället, Högfjället og Lindvallen udgør Sälen, som er Sveriges største alpine område.



Et af de mest populære børneområder er Trollskogen på Hundfjället, der har over 700 talende træfigurer og er et must i forbindelse med rejsen til Sälen. Foto: Maiken Kolby

Vi var af sted i påsken, som gør, at solen lige har lidt mere fat end januar og februar, som kan være meget holde nordpå. Det er dog vigtigt at tjekke kalenderen på forhånd, for hvis påsken falder sent, så kan du også risikere at pisterne forvandler sig til slush ice sidst på dagen.

En sol over et sneklædt landskab ER bare smukt. Vælger du at rejse i påsken, er der større chance for at opleve solen. Foto: Maiken Kolby

En pool er altid populær – uanset ferieformen. Foto: Maiken Kolby

Den helt store fordel ved at vælge Sverige er prisen. Du kan få en hytte med flere soveværelser og eget køkken og bad langt billigere, end et mindre hotelværelse koster sydpå. Og selv hvis du ikke medbringer mad, så er det ikke urimelige priser, de har i købmandsforretningerne på destinationerne. Man kan trods fordommene om det modsatte sagtens handle uden at blive ruineret.fint til små børns temperament, men der er ikke langt mellem de fire områder, så selv de mere øvede skiløbere kan blive udfordret med de mere end 100 forskellige løjper i Sälen. Desuden er der stort vandland og bowling i Lindvallen, og selv lille Tandådalen har en pool med udsigt til pisterne, som også indgår i prisen for liftkortet.

Det er luksus med egen sauna efter dagens skiløb og inden aftensmad. Foto: Maiken Kolby

Der er god plads i hytterne og lejlighederne nordpå. Og man kan gå rundt i sit skiundertøj dagen lang. Foto: Maiken Kolby

Den eneste ulempe ved Sälen er, at de cirka ti timers kørsel dertil er meget drænende. De svenske veje er fine og velholdte, men vi opdagede, at der ikke er mange muligheder for spisepauser undervejs, da der simpelt hen er ret øde. Og man har brug for en pause, når man har tre unger på bagsædet, som skiftevis kaster op.I 2016 mente vi, at vi var bedre forberedt og havde investeret i køresyge-piller og endda kortet halvanden time af køreturen ved at vælge skisportsdestinationen Branäs, som ligger lidt sydligere end Sälen og dermed tættere på Danmark. Det hjalp desværre ikke meget i bilen, og vi brugte den første time af vores ferie i Branäs på at renskure bilmåtter.

Men så var det godt, at vi havde opgraderet på boformen og lejet en stor lejlighed med udsigt til pisten, støvlevarmere, egen sauna, danske tv-kanaler og Netflix. Den moderne lejlighed i Branäs oversteg den hyggelige hytte i Tandådalen, men kapaciteten og skiløbet får du bedre i Sälen.

* * *

Første gang på ski

Der er rig mulighed for leg omkring din hytte eller lejlighed, når skiløbet er overstået. Foto: Maiken Kolby

De første par år på ski er en investering i fremtidige glæder. Du kan måske drømme om, at du skal suse ned ad bjergene i otte timer i træk, men virkeligheden er, at dine børn måske kun har lyst til en formiddag, og så har de fået nok eller er blevet trætte af at falde og rejse sig op i én uendelighed.

Forsøg at tilskynde dem til leg i sneen uden de klodsede ski på, læg en kakao-pause ind, eller tag en tur på kælken. Og ellers er det en god idé at rejse med andre, der også har børn, så I kan skiftes til at få lidt ski-tid.



Børnene lærer hurtigt at bruge t-lift på skiskolerne. Foto: Maiken Kolby

Skal dine børn på ski første gang, så anbefaler jeg varmt en skiskole. Det fører alt for mange frustrationer med sig, hvis det er mor eller far, der skal lære poderne at plove eller rejse sig op ved egen hjælp. Desuden letter det meget, hvis instruktøren taler dansk eller forståeligt skandinavisk. Det helt store plus er, at mens ungerne er på skole et par timer, så kan man selv tage et par ture op og ned.

Nordpå frem for sydpå

Som tommelfingerregel er det billigere at køre til vores skandinaviske naboer end vende mod sydligere himmelstrøg. Hvis I er mange og gerne vil bo sammen, er det også lettere at finde store hytter nordpå. Det kan dog være rigtig koldt i Norge og Sverige i vintermånederne, så det gælder om at være varmt klædt på.