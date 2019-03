Skiferiens skræk: Her dingler otteårig fra skilift

Har du nogensinde siddet i en skilift med dine børn, så er den største skræk nok, at en af de kære små glider ud.

Det skete for en far, da hans otteårige søn pludselig faldt ud af skiliften på familiens ferie på Grouse Mountain i Vancouver i Canada.

Det skriver Globalnews.ca.

Det vides ikke, hvordan drengen endte med at dingle fra liften, otte meter over jorden, men en kvinde fangede hændelsen på video fra liftstolen foran, mens faderen holdt fast i drengens hænder.

Teenagere hædret

Liften blev hurtigt stoppet, og en gruppe teenagere greb et af pistens sikkerhedsnet, som blev foldet ud under drengen.

En af teenagerne ved navn Gabriel Nielson fortalte til mediet, at det var svært for gruppen at få drengen til at give slip.

- På et tidspunkt sagde vi ligesom: 'OK, du skal bare stole på os, du skal bare give slip,' fortæller han.

- Og så faldt han, og vi fangede ham.

Teenagerne er blevet hædret som helte efter hændelsen, der fandt sted onsdag.

En talsmand fra skisportsstedet Grouse Mountain har efterfølgende udtalt, at gruppen vil blive belønnet med sæsonpas.

Drengen kom ikke til skade, men blev alligevel sendt til tjek på hospitalet.

