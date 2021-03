Skihungrende danskere booker i Sverige

Fra 31. marts kan danskere igen rejse ind i Sverige med et negativt testsvar i hånden. Det blev offentliggjort tirsdag 24. marts.

Og det har allerede vakt stor interesse fra de rejselystne danskere, der længes efter at komme ud over landets grænser.

Den svenske virksomhed SkiStar, der ejer og driver flere skisportsanlæg i Sverige og Norge, har allerede modtaget flere henvendelser fra danskere, der drømmer om at få sne under fødderne.

- Vi er glade for, at danskerne kan besøge os til påske, og vi har modtaget nogle spørgsmål og bookinger i dag (tirsdag, red.). Vi ved, at danskerne ofte planlægger deres skitur i god tid, men vi håber selvfølgelig, at de vil besøge os, siger Petra Hallebrant, der er PR- og kommunikationschef for SkiStar til Ekstra Bladet.

Island åbner for vaccinerede turister

Hos SkiStar er man glade for, at den svenske regering endelig har lempet på reglerne, så de kan byde danske gæster velkommen på skibakkerne.

- Vi ved, at danskerne værdsætter den skandinaviske bjergverden, men vi tror ikke på et stort pres, da det er så tæt på påske lige nu, og der er fortsat karantæneregler, når du vender tilbage til Danmark. For dem, der vælger at besøge os, så har vi mange forholdsregler, der gør det sikkert. Hidtil har det fungeret meget godt og med tilfredse gæster, siger Petra Hallebrant.

Sverige er stadig rød

Udenrigsministeriets presseafdeling slår fast over for Ekstra Bladet, at de fraråder rejser til Sverige.

- Selvom Sverige har annonceret, at indrejserestriktionerne for rejsende fra Danmark ophæves, så er Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige, ligesom for resten af verden, fortsat stadig rød. Det betyder, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle rejser til hele verden foreløbigt til og med 5. april.

Hvis man rejser ud alligevel, er man fortsat pålagt de danske krav om test og isolation ved tilbagekomst til Danmark.

Isolationen varer i 10 dage, men kan dog afkortes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.