Skiløber får erstatning for at skulle bære sin egen bagage

Rejsebureauer skal gøre det klart for deres kunder, at kunden selv skal bære sin bagage på rundrejser

En skisafari i Dolomitterne i Italien var lige sagen for en dansk turist. Men da hun fandt ud af, at hun selv skulle bære sin bagage rundt mellem de seks forskellige destinationer på safarien, fik hun sig et chok.

Det skriver hun i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Hun bestilte rejsen i september 2018 og skulle af sted i januar 2019. Ved bestillingen fik hun ikke noget at vide om, at hun selv skulle bære sin bagage.

Et par uger inden afrejsen ringede klageren til rejsebureauet Slopetrotter Skitours, som arrangerede skisafarien, for at høre noget mere om rejsen, da hun ikke havde modtaget noget praktisk information endnu.

'For en sikkerheds skyld spurgte jeg ind til bagagen på skisafarien og fik på det tidspunkt at vide, at jeg selv skulle transportere min bagage fra sted til sted. Jeg var overhovedet ikke forberedt på den besked og fik et chok. I min verden blev bagagen transporteret fra sted til sted. På det tidspunkt var der på jeres hjemmeside ingen pakkeliste, ingen beskrivelser af at man selv skulle transportere bagagen og ingen billeder af folk med rygsække på', skriver klageren.

Efter rejsen var klageren heller ikke tilfreds med den sidste dags indkvartering, da gruppen blev flyttet rundt til forskellige hoteller, fordi der var rod med reserveringerne. Derfor kom de ikke til afterski, som ellers var en del af programmet.

Pakkerejse-Ankenævnet afgjorde 18. september 2019, at klageren havde ret til erstatning både for den manglende oplysning om, at hun selv skulle bære rundt på sin bagage samt rodet med hotellet på den sidste dag, som resulterede i, at klageren ikke nåede den planlagte afterski.

Derfor skal rejsebureauet Slopetrotter Skitours betale 2000 kroner i erstatning til klageren.