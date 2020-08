Skiresort ændrer racistisk navn

Det store og populære californiske skiresort Squaw Valley Alpine Meadows er berømt for at have været værtsby ved Vinter OL tilbage i 1960 og for at være et af landets største med over 600.000 besøgende skiløbere og snowboardere hvert år. Men når skiresortet åbner for sæsonen i 2021/2022 bliver det med et nyt brand og et nyt navn. Det skriver Travelandleisure.com.

Det har nemlig vist sig efter 'omfattende research', at det nuværende navn generelt betragtes som sexistisk og racistisk.

Ifølge resortet er termen 'squaw' længe blevet brugt som en nedsættende og dehumaniserende henvisning til indianerkvinder.

- Med det momentum af anerkendelse og ansvarlighed, vi ser rundt om i landet, er vi nået til den konklusion, at det nu er det rigtige tidspunkt at erkende, at en ændring skal ske, siger Ron Cohen, præsident og COO for Squaw Valley Alpine Meadows, i en erklæring.

- Vi er nødt til at acceptere, at skønt vi værner om de minder, vi forbinder med resortets navn, så kan kærlighed ikke retfærdiggøre fortsat brug af et udtryk, der er bredt accepteret som racistisk og sexistisk nedsættende, fortsætter han.

Et team er derfor blevet nedsat for at finde et nyt og passende navn til skiresortet. Navnet skal ifølge Ron Cohen afspejle resortets kerneværdier, fortid samt respekt for alle, der har nyt landet.

