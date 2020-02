Skirområde importerer 50 tons sne med helikopter

Et skisportssted i Pyrenæerne har set sig nødsaget til at flytte 50 tons sne med helikopter, da der ikke er faldet nok sne

Der mangler i den grad sne rundt omkring på de europæiske skiløjper.

Det tog et fransk skisportssted i Luchon-Superbagnères i Pyrenæerne konsekvensen af i fredags, da de besluttede sig for at bruge en helikopter til at importere sne til deres nøgne skiløjper.

Helikopteren med sne. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Helikopteren brugte to timer på at transportere 50 tons sne fra de øvre skiløjper til de nedre, som typisk bliver brugt af begyndere og skiskoler. Det skriver The Guardian.

Hervé Pounau, formand for lokalrådet, siger, at omkostningerne ved operationen vil tjene sig mange gange hjem af de forretningerne, som ellers ville have tabt omsætning på grund af den manglende sne.

- Sneflytningen vil koste os omkring 5000- 6000 euro (37-44.000 kroner), men i det lange løb vil vi få investeringen 10 gange tilbage, siger Hervé Pounau i en udtalelse.

Han oplyser, at manøvren har beskyttet mellem 50 til 80 jobs heriblandt skiskolelærere samt medarbejdere i skibutikker og på restauranter.

- Vi kommer ikke til at dække hele skiområdet med sne, men uden sneen ville vi blive nødt til at lukke store dele af området, og det er i ferietiden, at vi har den største aktivitet blandt begyndere og skiskoler, siger Hervé Pounau.

Foto: Anne-Christine Pouhoulta/AFP/Ritzau Scanpix

Får hug af miljøforkæmpere

Hervé Pounau tilføjer, at han godt ved, at det ikke er særlig miljøvenligt, men at de ikke havde noget valg i år.

Operationen får da også meget kritik af franske miljøforkæmpere. Det franske parti Europe Écologie Les Verts, som er en sammenslutning af miljøvenlige partier, har kritiseret handlingen og kaldt det et bevis på 'en verden der er vendt på hovedet'.

- I stedet for at tilpasse sig global opvarmning, står vi med et dobbeltproblem: Noget som koster en masse energi, som bidrager voldsomt til den globale opvarmning og i tillæg kun er for en elite, som har råd til det. Det er verden på hovedet, siger Bastien Ho, sekretær for Europe Écologie Les Verts, ifølge The Guardian.

I februar og marts holder franskmændene vinterferie - ferietiden varierer fra region til region og strækker sig over seks uger. Disse seks uger er de travleste hos landets skisportssteder. 60 procent af Luchon-Superbagnères indkomst kommer ind i denne periode.

Kælkere på vej til et hvidt sted. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at helikoptere bliver brugt til at transportere sne fra højere højder til lavere i den franske del af Pyrenæerne. Lignende operationer er dog tidligere sket i Alperne.

