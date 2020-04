Skisportsdestination blev kendt som corona-centrum: Nu vil de feste mindre

Den østrigske skisportsby Ishgl har længe betegnet sig selv som 'Alpernes Ibiza', men senest har det især været coronavirussen, som har givet byen international omtale.

Ischgl blev nemlig takket være tætpakkede barer og værtshuse centrum for en massiv smittespredning af Covid-19-virussen. Hundredvis af skiturister blev smittet og tog derfra virussen med hjem til deres hjemstavne.

Nu vil Ischgl dog ikke længere være kendt som en skisportsdestination for de mest festglade.

Det skriver The Guardian på baggrund af en pressemeddelelse fra Ischgls turistkontor.

Werner Kurz, som er borgmester i byen, oplyser, at de vil stille spørgsmål til den udvikling, som byen har gennemgået de seneste år, og at der derfor fremover skal fokuseres mindre på fester.

- Det betyder, at vi skal have mere kvalitet og mindre festturisme, og vi vil prioritere skiløbere over dagsrejsende, som kommer med busser blot for at feste, skriver turistmyndigheden om fremtiden for Ischgl.

- Vi er også gået sammen med virksomheder om, hvordan man skabe en mere eksklusiv afterski-kultur, skriver de.

Fløjten

Netop de mange og vilde fester er årsagen til, at Ischgl er blevet endnu mere globalt kendt, end destinationen var i forvejen.

Afterski-barer med så mange gæster og fulde folk, at bartendere måtte benytte sig af fløjter for at kunne gøre opmærksom på sig selv, vurderes nemlig at have været årsag til, at coronavirus blev spredt i byen.

Ifølge The Guardian erklærede Island byen Ischgl for værende en risikozone allerede tilbage 5. marts som følge af, at flere turister blev konstateret smittet med Covid-19, da de kom hjem fra skisportsdestinationen.

Ischgl er sidenhen blevet udråbt som arnestedet til coronavirussens udbredelse i andre europæiske lande - herunder Danmark, hvor mindst 139 danske skiturister vendte hjem i februar og marts, smittet med corona.

Når skisportsgæsterne formentlig vender tilbage til pisterne og barerne i den kommende skisæson, bliver det altså til et andet og mindre party-fokuseret Ishcgl, håber byens turistmyndighed.

