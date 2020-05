Skisportssted vil gemme sne til efteråret

Ved at gemme sneen og lægge den ud på løjperne igen til efteråret håber skisportsstedet Levi at kunne starte sæsonen før tid

Sneen på det finske skisportssted Levi har ikke været bedre i 50-60 år.

I år er der nemlig faldet så meget sne, at der nu ligger mellem 1,2 og 1,3 meter af det hvide pulver på løjperne, fortæller skisportsstedets direktør, Marko Mustonen, til britiske BBC. Problemet er bare, at der ikke er nogen skiløbere, der kan nyde godt af forholdene.

Coronakrisen har som så mange andre steder i verden tvunget Levi til at lukke ned for besøgende, og som det ser ud nu, vil skisportsstedet tidligst kunne åbne igen til efteråret.

Direktøren har dog store planer for genåbningen. Han vil forsøge at gemme en del af den rekordstore mængde sne over sommeren og bruge den til at forlænge efterårssæsonen.

Hvis alt går vel, vil det gøre det muligt at invitere skiglade finner ud på løjperne allerede i oktober – et godt stykke tid før sneen daler igen.

Det skriver TV2.

For at gøre ideen til virkelighed har skisportsstedets ansatte ifølge mediet knoklet i en måned for at samle 150.000 kubikmeter sne.

Sneen har efterfølgende fået et isolerende klæde over sig, der angiveligt kan holde både regn og finsk sommervarme ude. Man regner derfor med, at kun mellem 5 og 10 procent af sneen vil nå at smelte, inden det bliver efterår.

– Vi lægger alle vores kræfter i at gemme så meget sne som muligt til næste efterår, siger Marko Mustonen til BBC.

Ifølge BBC har nedlukningen under coronakrisen indtil videre kostet de finske skisportssteder op mod otte millioner euro.

