Skør corona-anbefaling til svenskerne

Folkhälsomyndigheten anbefaler den svenske befolkning at vente til næste år med at få nye bekendtskaber

Vores svenske naboer rejser ud i sommerlandet med en ganske opsigtsvækkende bøn i rygsækken: I må ikke få nye venner på jeres sommerferie.

Det er ikke en bekymret mor eller partner, som beder om nultolerance over for nye bekendtskaber: Det er Johan Carlson, generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, som er Sveriges pendant til den danske sundhedsstyrelse.

Det skriver Aftonbladet.

Generaldirektørens bøn kommer efter, at flere populære feriesteder i Sverige har berettet om ferierende svenskere, som ikke har overholdt myndighedernes retningslinjer for adfærd under coronakrisen.

- Vi har indikationer fra feriesteder og andre steder i landet om, at det fungerer mindre godt med at overholde retningslinjerne. Ikke så godt, som vi gerne vil. Undgå steder med meget overbelastning, og undgå kontakter med mennesker, du ikke normalt interagerer med. Det er en vigtig besked, sagde Johan Carlson på et pressemøde tirsdag og tilføjede ifølge Aftonbladet:

- Få ikke nye bekendte i løbet af ferien, hvilket normalt er ganske rart. Det kan du gøre næste år.

Udmeldingen kommer efter en uge, hvor antallet af registrerede smittetilfælde og dødsfald som følge af coronavirus har været lavere end længe i Sverige, skriver TV2.

Mens man i uge 26 registrerede 9094 smittede, nåede statistikken 'kun' op på 6282 i uge 27. Det bringer ifølge WHO landets samlede antal smittetilfælde op over 73.000.

Der er onsdag registreret sammenlagt 5482 coronarelaterede dødsfald i Sverige, hvilket er en stigning på 35 dødsfald siden tirsdag, skriver Ritzau.

