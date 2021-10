Skoleelever forgiftet på hyttetur

Natten til tirsdag blev flere niendeklasses elever fra Presterød ungdomsskole i Norge slemt syge, da de var på hyttetur med skolen.

Det skriver det norske medie Verdens Gang (VG).

Eleverne oplevede hovedpine, svimmelhed og opkastning både under og efter, de var på hyttetur.

Alle elever blev onsdag undersøgt på sygehuset i Vestfold, hvor det viste sig, at 15 ud af de i alt 20 elever havde symptomer på kulilteforgiftning.

VG har talt med flere af de elever, der var med på hytteturen. En af dem fortæller, at hytteturen endte som 'en helt forfærdelig oplevelse'.

- Væggene bevægede sig, og jeg blev rigtig dårlig. Jeg gik lidt i panik og besvimede til sidst. De andre (elever, red.) har fortalt mig, at jeg var bevidstløs i cirka ti minutter, siger en 14-årig elev, som ønsker at være anonym.

Undersøger sagen

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvad der har forårsaget elevernes ildebefindende, men det har formentlig noget med den hytte, de overnattede i, at gøre.

Hytten er placeret i Trollsvann i Larvik, Norge, og den tilhører Den Norske Turistforening (DNT).

Det undersøges lige nu af det lokale brandvæsen, hvorvidt hyttens omgivelser kan være skyld i, at eleverne potentielt fik kulilteforgiftning.

Hytten kan nu ikke benyttes af gæster, og den vil forblive lukket, indtil man ved, om det er den, der har forårsaget elevernes symptomer.

Kulilteforgiftning sker typisk, hvis der har været en form for ufuldstændig forbrænding, hvilket betyder forbrænding af materiale, hvor der er begrænset adgang til ilt.

Forgiftningen kan være livsfarlig ved alvorlige symptomer, men oftest forsvinder symptomerne af sig selv, hvis man kommer ud i frisk luft.

Kommuneoverlæge i Tønsberg ved navn Per Kristian Opheim vurderer over for VG, at eleverne i pågældende sag havde milde til moderate symptomer.

Alle elever er nu udskrevet fra sygehuset, hvoraf flere af dem er vendt tilbage på skolebænken.