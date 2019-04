Skrabelodder skal redde Notre Dame

Det koster en formue at vedligeholde og restaurere den verdensberømte katedral Notre Dame i Paris, som er den franske hovedstads mest besøgte monument.

Det fortæller BBC.

Hvert år bruger den franske regering op til 4 millioner euro, som svarer til cirka 30 millioner kroner, til restaurering af katedralen, som var færdigbygget tilbage i år 1345.

Men det er slet ikke nok, fortæller BBC i deres indslag om Notre Dame.

Faktisk anslås det, at det ville koste 150 millioner euro, eller hvad der svarer til over 1,1 milliarder kroner, at få udført nødvendigt arbejde på bygningens grundlæggende konstruktion.

- Når man kommer helt tæt på, er det utroligt at se, hvor meget den gamle tøs har brug for en hjælpende hånd, siger Christine Larwood fra BBC under besøget ved katedralen.

Hvert år besøger 13 millioner mennesker Notre Dame, og hvis de skal blive ved med at have mulighed for det, kræver det enorme pengesumme.

Ville falde sammen

Over årene er der allerede blevet foretaget mange store restaureringer af katedralen for at bevare Notre Dames vigtige elementer, hvoraf nogle stammer helt tilbage fra det 12. århundrede.

Både forurening, syreregn og katedralens alder tærer hårdt på både facaden og på selve konstruktionen, og det er en konstant proces at vedligeholde bygningen.

- Hvis ikke vi gjorde noget, ville bygningen være faldet sammen om 10 år, fortæller Michel Picaud, som er formand for velgørenhedsforeningen Notre Dames venner.

Prøver nye metoder

For at bevare Notre Dame og andre aldrende katedraler, klostre og historiske monumenter på tværs af Frankrig, har regeringen valgt at tænke alternativt.

Regeringen har sendt 12 millioner specielle skrabelodder på gaden, som man kan købe i butikker og kiosker landet over, og når man køber et skrabelod, går 10 procent af pengene til bevaringsprojekter. Pengene skal fordeles ud på omkring 270 historiske monumenter over hele Frankring. Indtil videre er der blevet indsamlet omtrent 120 millioner kroner fra skrabelodderne.