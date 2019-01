Skræk-rekord for 2018: Værste år nogensinde for flyforsinkelser

Knap 200.000 flypassagerer oplevede sidste år kompensationsberettigede forstyrrelser på deres rejser, hvilket er en stigning på mere end 38 procent i forhold til året før, hvor der var 142.000 påvirkede passagerer.

Det betyder, at 2018 har taget skræk-rekorden for rejser, da det hermed blev det hidtil værste år nogensinde, når det gælder flyforsinkelser og andre kompensationsberettigede forstyrrelser.

Det viser en analyse, som flykompensationsselskabet AirHelp har foretaget.

Analysen viser desuden, at den såkaldte ’on-time performance’ for alle lufthavne i Danmark kun lå på 77 procent sidste år, mens den lå på 82 procent i 2017.

Se også: Afbestilte rejse syv minutter efter bestilling: Rejseselskab nægter tilbagebetaling

Ryanair-krisen

En af årsagerne til de mange flyforsinkelser har været den yderst omtalte strejke hos Ryanairs personale, der i sommer tvang lavprisflyselskabet til at aflyse flere end 100.000 passagerers billetter.

En anden årsag til de mange flyforsinkelser i 2018 er den store stigning i antallet af flypassagerer i 2018, som har sat lufthavnene under pres på grund af manglende kapacitet, fortæller Henrik Zilmer, som er stifter af AirHelp:

- 2018 har været et år, som har presset flyindustrien maksimalt. Dette beviser igen, at der er meget arbejde at gå i gang med, og der er lang vej til, at flyselskaberne prioriterer passager-lovgivningen.

Tal fra de seneste tre år: (Afgange fra Danmark) Antal påvirkede afgange 2016: 1.500 2017: 1.400 2018: 1.800 Påvirkede passagerer 2016: 159.000 2017: 142.000 2018: 196.800 On-time performance 2016: 81% 2017: 82% 2018: 77% Kilde: AirHelp

Se også: Efter strejke-helvede: Så mange penge skylder Ryanair sine passagerer